В ГД раскрыли, поедет ли Путин в Стамбул на встречу к Зеленскому

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Прежде чем президент России Владимир Путин отправится в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сначала жолжны состояться встречи на уровне делегаций. Об этом рассказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
«Пока Путин предложил прямые переговоры. Но ехать первому лицу российского государства нет никакого смысла, потому что кто его будет ждать в Стамбуле? Вот этот недополитик?» — заявил Колесник в беседе с «Газетой.Ru».
Он отметил, что сначала должны пройти переговоры между делегациями со стороны России и Украины, и только после этого можно будет говорить о возможной встрече на уровне лидеров стран. При этом Колесник напомнил, что полномочия Зеленского уже закончились, и сейчас он «непонятно кто».
При этом заведующий кафедрой сравнительной политологии ФП МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады им. академика Г.А. Арбатова Российской академии наук Артур Демчук в интервью Общественной Службе Новостей заявил, что на сегодняшний день время работает против Украины.
«Сейчас, объективно, время работает против Украины, тем более учитывая позицию Трампа – ему нужно, чтобы было хоть какое-то соглашение, а постоянное или временное ему неважно, важно, чтобы прекратился этот конфликт. С этим связано то, что украинское руководство в течение нескольких часов поменяло свое мнение», — пояснил Демчук.
Он напомнил, что сначала Зеленский отказался от прямых переговоров до полного окончания боевых действий, однако позже объявил, что готов ко встрече с Путиным.
Политолог также добавил, что с нелегитимностью Зеленского действительно могут быть проблемы, поскольку его подпись можно будет оспорить с точки зрения международного права, так как его полномочия истекли.
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Элина Позднякова