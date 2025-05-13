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В ГД раскрыли, поедет ли Путин в Стамбул на встречу к Зеленскому

Депутат Колесник: Путин не поедет в Стамбул до встречи делегаций РФ и Украины
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Прежде чем президент России Владимир Путин отправится в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сначала жолжны состояться встречи на уровне делегаций. Об этом рассказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
«Пока Путин предложил прямые переговоры. Но ехать первому лицу российского государства нет никакого смысла, потому что кто его будет ждать в Стамбуле? Вот этот недополитик?» — заявил Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что сначала должны пройти переговоры между делегациями со стороны России и Украины, и только после этого можно будет говорить о возможной встрече на уровне лидеров стран. При этом Колесник напомнил, что полномочия Зеленского уже закончились, и сейчас он «непонятно кто».

При этом заведующий кафедрой сравнительной политологии ФП МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады им. академика Г.А. Арбатова Российской академии наук Артур Демчук в интервью Общественной Службе Новостей заявил, что на сегодняшний день время работает против Украины.

«Сейчас, объективно, время работает против Украины, тем более учитывая позицию Трампа – ему нужно, чтобы было хоть какое-то соглашение, а постоянное или временное ему неважно, важно, чтобы прекратился этот конфликт. С этим связано то, что украинское руководство в течение нескольких часов поменяло свое мнение», — пояснил Демчук.

Он напомнил, что сначала Зеленский отказался от прямых переговоров до полного окончания боевых действий, однако позже объявил, что готов ко встрече с Путиным.

Политолог также добавил, что с нелегитимностью Зеленского действительно могут быть проблемы, поскольку его подпись можно будет оспорить с точки зрения международного права, так как его полномочия истекли.

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В Петербурге музыкальную группу оштрафовали за песню про СВО
Группу Silver Machine оштрафовали за призывы к терроризму в треке о спецоперации
13 мая 2025, 15:12

Фото: iStock/9parusnikov

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал солиста группы Silver Machine за песню, посвящённую СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединённой пресс-службы судов города.
Музыканты выпустили композицию «Zа наших», посвящённую боевым действиям. В ней были обнаружены признаки возбуждения ненависти либо вражды и унижения человеческого достоинства.

В результате Приморский районный суд Петербурга назначил административный штраф в размере 20 тысяч рублей солисту коллектива Алексею Сидорову.

Уточняется, что песня представляет собой «сатиру с элементами сарказма», а текст композиции намекает на призывы к насилию и терроризму.

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#санкт-петербург
#суд
#музыканты
#штраф
#сво
#песня
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Участник СВО Мясников предложил помогать возвращаться к мирной жизни всем бойцам
13 мая 2025, 14:24

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Поддержка при возвращении и зоны спецоперации к гражданской жизни должна быть обязательной для всех участников СВО. Такое мнение высказал участник специальной военной операции, командир батальона Владимир Мясников с позывным «Спартак».
Он считает, что подобную помощь необходимо оказывать всем военнослужащим, особенно молодым.
«Это вторая война, которую я прошёл, и я себя и своих подчинённых готовил к мирной жизни. Говорил, что будет совершенно другой взгляд. Людям, которые прошли огонь, воду и смерть друзей, очень тяжело. Это не то, что в художественных книжках написано. Когда видишь, как твой друг погибает, или ты лично передаёшь вещи родным матерям, отцам, жёнам, детям, это очень тяжело», – сказал Мясников РИАМО.
По его словам, все эти события накладывают отпечаток на сознание бойцов. Поэтому им необходима помощь государства. Во-первых, нужно психологическое восстановление, во-вторых, устройство участников СВО. По словам «Спартака», на войне одна задача – победить, а в мирной жизни их много.

Помочь вернувшимся с передовой к мирной жизни бойцам может программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья», которую развивают в Московской области. Проект помогает военнослужащим получить новые знания и навыки для успешной карьеры в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Заявки на участие в программе принимали до 30 апреля. В проекте решили участвовать около 2450 человек из 67 регионов России. Подавляющее большинство заявок поступило из Подмосковья – 2 тыс.

Затем участники проходят онлайн-тестирование в два этапа. Основной поток прошёл с 5 по 7 мая, дополнительный состоится 26-29 мая. Следующий этап – собеседования с кандидатами. Они запланированы на 30 мая – 24 июня. Окончательные результаты отбора объявят 1 июля.

Обучение по программе профессиональной переподготовки стартует в сентябре и продлится ровно год. Предусмотрена программа в очно-заочном формате. Для участников она полностью бесплатная.

После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья или будут включены в кадровый резерв.

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#сво
#спецоперация
#военные
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#герои подмосковья
#подмосковье
#московская область
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Ответственный за строительство оборонительных сооружений под Курском отправлен в СИЗО
Суд в Москве арестовал гендиректора «КТК-Сервиса» Воловикова
13 мая 2025, 13:57

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Мещанским районным судом Москвы арестован ответственный за строительство оборонительных сооружений в Тёткино Курской области, куда последнюю неделю пытаются прорваться ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идёт о гендиректоре «КТК-Сервис» Андрее Воловикове, который получил порядка одного миллиарда рублей за организацию фортификаций.

Отмечается, что по документам компания Воловикова вырыла ров и возводила объекты в Тёткино, однако в итоге сооружения либо вообще не были построены, либо выполнены некачественно.

По данным следствия, арестованный, помимо факта мошенничества в особо крупном размере, не выплачивал зарплату рабочим, строившим защитные сооружения. Это около 15 миллионов рублей.

В настоящее время Воловиков находится в СИЗО. Также по делу о фортификационных сооружениях в курском пограничье арестовано ещё 23 человека.

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#курская область
#строительство
#оборона
#деньги
#мошенничество
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«Проституткам и музыкантам все равно, какая власть»: что случилось с экранным сыном Шаца* и Лазаревой** Бочаровым
13 мая 2025, 13:22

Андрей Бочаров (Фото: тг-канал/ t.me/botcharov

Андрей Бочаров, прославившийся в нулевые в культовом юмористическом шоу «33 квадратных метра», сегодня живёт в России, активно высказывается на политические темы и критикует бывших коллег. Тем временем Михаил Шац* и Татьяна Лазарева** обосновались за границей и, по словам Бочарова, забыли, с чего начинали. Подробнее в материале «Радио 1».

«33 квадратных метра»: экранная семья и закулисная драма


Комедийное шоу «33 квадратных метра», в котором три поколения семьи делили одну тесную квартиру, прославило всех участников, особенно Бочарова в роли нелепого школьника Андрюши Звездунова. Став взрослым, его герой всё же «вырос» и поступил в университет, но сам артист надолго остался в глазах публики именно «сынулей».

После закрытия шоу карьера Бочарова продолжилась: он создавал новые проекты, снимался в кино и работал на телевидении. Однако спустя годы именно старая роль стала поводом для упрёков. В одном из интервью Михаил Шац* вспомнил Бочарова, заявив, что «сынуля оказался плохим».

Политика развела по сторонам


Если раньше артистов связывали не только работа, но и дружба, то с 2022 года пути окончательно разошлись. Михаил Шац* и Татьяна Лазарева** открыто выступили против политики российских властей и уехали — он в Израиль, она в Испанию. Бочаров, напротив, остался в стране и с тех пор не стесняется в выражениях в адрес бывших коллег.

Михаил Шац* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Он рассказал, что политическая позиция пары сформировалась не сразу. По его словам, после того, как телеканал СТС в 2012 году прекратил сотрудничество с Шацем*, тот начал утверждать, будто потерял работу из-за своих взглядов, хотя, по словам Бочарова, никакой политики в его юморе тогда не было.

Кульминацией конфликта стала история с обсуждением личных проблем Шаца*, после которой тот назвал Бочарова лжецом и отказался подавать ему руку.

Лазарева**, по мнению Бочарова, также изменилась под влиянием мужа. Он подчеркнул, что когда-то она даже шутила, будто музыкантам и проституткам все равно, кто у власти, но позже заговорила «чужими словами».

Татьяна Лазарева** (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Об Украине и Западе


Бочаров уверенно заявляет: в страны ЕС он не ездит принципиально, поскольку считает, что там распространяют ложь о России. Он также резко критикует тех, кто покинул страну, называя их «стыдло» и «предателями».

Особенно достаётся таким артистам, как Максим Галкин**, Борис Гребенщиков** и Андрей Макаревич**: Бочаров убеждён, что общество не простит их отъезда и возвращения. Тем, кто всё же решится вернуться, он предрекает неприятный разговор с аудиторией.

Жизнь после телеэкрана


После «33 квадратных метров» Бочаров продолжал активно работать на телевидении: выпускал шоу на НТВ, ТНТ, СТС и РЕН ТВ, снимался в кино и занимался озвучкой. Сегодня он почти не появляется на ТВ, но ведёт авторскую программу «Ага, тот самый Бочарик» на радио Sputnik, а также Telegram-канал, где публикует сатирические политические посты. Кроме того, выпускает видео на RuTube.

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* Михаил Шац внесен в реестр СМИ-иноагентов решением Минюста России.
** Внесены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента решением Минюста России.
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Мизулина выложила язвительный пост после победы над Дудем* и Лебедевым: «Девочек обижать нельзя»
Мизулина отреагировала на победу над Дудем* и Лебедевым
13 мая 2025, 12:45

Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)

Лефортовский суд Москвы вынес решение по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к Юрию Дудю* и Артемию Лебедеву. Там сочли видео, которые распространяли журналист и дизайнер, порочащими честь и репутацию общественного деятеля.
Своим успехом Екатерина Мизулина поделилась в Телеграм-канале. Возлюбленная певца SHAMAN отметила, что Юрий Дудь* и Артемий Лебедев должны удалить ролики, в которых они затрагивают ее честь и деловую репутацию главы Лиги безопасного интернета.

Помимо прочего, у Мизулиной получилось взыскать с дизайнера и журналиста 300 и 200 тысяч соответственно — в качестве компенсации морального вреда. Средства пойдут на нужды спецоперации, уточнила Екатерина.

«Таким образом, иноагент, который выступает против СВО и занимается дискредитацией российской армии, материально поддержит наших бойцов. Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», — обратила внимание возлюбленная SHAMAN'а.

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Екатерина Мизулина потребовала проверить студию в Курске, где танцевали на пилоне под «Катюшу»

Мизулина показала, как SHAMAN гладит её волосы в метро

*признан Минюстом РФ иноагентом
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#суд
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