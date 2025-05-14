Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным в Турции

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский ожидает от возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле договоренностей о прекращении огня и обмена всех пленных. Об этом он заявил в интервью французской газете Liberation.
Зеленский утверждает, что они с Путиным пока не могут прийти к согласию во всех вопросах, но при этом они должны найти формат для прекращения боевых действий.
Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории
Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров с РФ в Стамбуле
На Западе увидели угрозу авторитету ЕС в ультиматуме про санкции для России
Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории
Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров с РФ в Стамбуле
На Западе увидели угрозу авторитету ЕС в ультиматуме про санкции для России
Екатерина Коршунова