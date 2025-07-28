Астролог озвучил точную дату краха режима Зеленского
Астролог Зараев: крах режима Зеленского произойдёт в августе
Нынешний зодиакальный период может привести к значительным изменениям в политической сфере. Особенно это коснётся Владимира Зеленского, рассказал в беседе с Life.ru астролог Александр Зараев.
Специалист подчеркнул, что третья декада июля будет очень важна для главы киевского режима, для его карьеры и даже дальнейшей судьбы.
«На ретроградном Меркурии во время новолуния, которое было 25 июля, он попытался принять закон против НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – прим.ред.) и, соответственно, хотел переподчинить все контролирующие органы», – отметил астролог.В результате принятия такого решения возникло большое количество недовольства, поэтому Зеленскому пришлось отменять свои инициативы. Однако Зараев убеждён, что это только начало.
Астролог предположил, что первая декада августа, когда Солнце находится в знаке Льва, может стать переломной для карьеры Зеленского. Он не исключил, что поддержка главы киевского режима со стороны западных государств может заметно сократиться после 11 августа, когда Меркурий вновь станет директным.
Зараев добавил, что первая декада августа будет влиять не только на Зеленского, но и на других политических деятелей. Специалист не исключил нового обострения между Ираном и Израилем и в целом на Ближнем Востоке. Начавшийся в период новолуния конфликт между Камбоджей и Таиландом будет продолжаться до следующего новолуния – 23 августа. Также в этот период Зараев спрогнозировал аварийные ситуации.