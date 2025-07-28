28 июля 2025, 10:15

Астролог Зараев: крах режима Зеленского произойдёт в августе

Владимир Зеленский

Нынешний зодиакальный период может привести к значительным изменениям в политической сфере. Особенно это коснётся Владимира Зеленского, рассказал в беседе с Life.ru астролог Александр Зараев.





Специалист подчеркнул, что третья декада июля будет очень важна для главы киевского режима, для его карьеры и даже дальнейшей судьбы.





«На ретроградном Меркурии во время новолуния, которое было 25 июля, он попытался принять закон против НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – прим.ред.) и, соответственно, хотел переподчинить все контролирующие органы», – отметил астролог.