«Всех тянет вниз»: В Раде раскрыли отношение Запада к Зеленскому
Дмитрук: Запад испытывает отвращение и неприязнь к Зеленскому
Запад уже не скрывает своей неприязни и отвращения к Владимиру Зеленскому. Об этом в соцсетях написал нардеп украинского парламента Артем Дмитрук.
Таким образом он прокомментировал материал издания The Atlantic о недоверии заграничных экспертов новому премьеру Украины Юлии Свириденко.
«Уже даже западные СМИ не пытаются завуалировать отвращение к Зеленскому. Не важно, кто ты, что ты умеешь, какие у тебя заслуги. Если ты с Зеленским, ты — токсичен. И это уже не политика, это диагноз. Режим гниет и всех, кого он касается, тянет за собой вниз», — написал Дмитрук.Перед этим британская газета Financial Times написала о том, что глава киевского режима «рухнул» с пьедестала демократии, разочаровав западных и европейских союзников принятием закона о лишении суверенитета антикоррупционных ведомств Украины.