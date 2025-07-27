«Всех тянет вниз»: В Раде раскрыли отношение Запада к Зеленскому

27 июля 2025, 22:57

Дмитрук: Запад испытывает отвращение и неприязнь к Зеленскому

Фото: istockphoto/olegda88

Запад уже не скрывает своей неприязни и отвращения к Владимиру Зеленскому. Об этом в соцсетях написал нардеп украинского парламента Артем Дмитрук.





Таким образом он прокомментировал материал издания The Atlantic о недоверии заграничных экспертов новому премьеру Украины Юлии Свириденко.





«Уже даже западные СМИ не пытаются завуалировать отвращение к Зеленскому. Не важно, кто ты, что ты умеешь, какие у тебя заслуги. Если ты с Зеленским, ты — токсичен. И это уже не политика, это диагноз. Режим гниет и всех, кого он касается, тянет за собой вниз», — написал Дмитрук.

