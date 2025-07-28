Депутат Гурулев: Украина лишь один из фронтов начавшейся Третьей мировой войны

28 июля 2025, 01:10

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что Украина является лишь одним из фронтов уже начавшейся Третьей мировой войны. Об этом политик написал в своем telegram-канале.





Как объяснил Гурулев, начавшаяся Третья мировая война проходит не в том формате, к которому все привыкли. Вместе с этим в США признают тот факт, что конец их мировой гегемонии близок.





«Штаты понимают, что конец их гегемонии близок, пытаются утопить весь остальной мир, чтобы не дать ему вырасти. Украина — это лишь один из фронтов», — пишет депутат.