Депутат Гурулев: Украина лишь один из фронтов начавшейся Третьей мировой войны
Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что Украина является лишь одним из фронтов уже начавшейся Третьей мировой войны. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
Как объяснил Гурулев, начавшаяся Третья мировая война проходит не в том формате, к которому все привыкли. Вместе с этим в США признают тот факт, что конец их мировой гегемонии близок.
«Штаты понимают, что конец их гегемонии близок, пытаются утопить весь остальной мир, чтобы не дать ему вырасти. Украина — это лишь один из фронтов», — пишет депутат.
По мнению Гурулева, на данный момент переговоры между Киевом и Москвой являются бессмысленными. Все из-за Владимира Зеленского и его окружения, которые всячески препятствуют наступлению мира. В связи с этим депутат допустил возможность начала на Украине мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.