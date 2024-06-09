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Армия России научилась легко выводить из строя танки Abrams. Об этом сообщает Asia Times.
Согласно информации издания, ВС РФ обнаружили, что боевая машина может быть выведена из строя беспилотными летательными аппаратами, особенно «Ланцетом». Уточняется, что танк также уязвим для противотанковых орудий, таких как «Корнет».
Примечательно, что украинский конфликт показал ряд проблем с современными Abrams. Российская армия смогла захватить некоторые из поставленных Западом Киеву танков.
Отмечается, что в рядах ВСУ жалуются на то, что во влажные дни электроника машины выходит из строя, что не позволяет использовать его в бою.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Примечательно, что украинский конфликт показал ряд проблем с современными Abrams. Российская армия смогла захватить некоторые из поставленных Западом Киеву танков.
Отмечается, что в рядах ВСУ жалуются на то, что во влажные дни электроника машины выходит из строя, что не позволяет использовать его в бою.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова