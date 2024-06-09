AT: ВС России легко выводят из строя американские танки Abrams

Более 67 тысяч женщин насчитывается в рядах ВСУ. Об этом заявила замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова. Она отметила, что 19 тысяч из 67 являются гражданскими сотрудницами. Кроме того, Калмыкова добавила, что почти полсотни тысяч женщин в украинской армии насчитывалось еще в 2014 году.