Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В США заявили, что ВСУ уже используют разрешение на удары по России

В США заявили, что ВСУ уже используют разрешение на удары по России

Салливан: Киев уже пользуется разрешением наносить удары американским оружием
09 июня 2024, 17:49
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские боевики уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России. Об этом информирует телеканал CBS.


По словам Салливана, не имело смысла не разрешать солдатам ВСУ вести огонь через эту границу, бить по орудиям и огневым позициям ВС РФ, якобы наносящим по украинцам. Советник президента отметил, что именно по этой причине американский лидер дал такое разрешение.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. По словам Байдена, ВСУ позволено использовать вооружения вблизи границы, в тот момент когда ВС РФ наносят удары по конкретным целям на Украине.

Читайте также:

Байден заявил, что США не разрешат Украине бить американским оружием по Кремлю

Сенатор Табервилл: Путин хочет избавиться от американского оружия на Украине

Бывший разведчик Шаффер: США дали Путину возможность нанести ответный удар
#сша
#лидер
#всу
#вс рф
#вооружения
#путин
#удар
#джо
AT: ВС России легко выводят из строя американские танки Abrams
09 июня 2024, 18:25

Фото: iStock/dr_evil

Армия России научилась легко выводить из строя танки Abrams. Об этом сообщает Asia Times.
Согласно информации издания, ВС РФ обнаружили, что боевая машина может быть выведена из строя беспилотными летательными аппаратами, особенно «Ланцетом». Уточняется, что танк также уязвим для противотанковых орудий, таких как «Корнет».

Примечательно, что украинский конфликт показал ряд проблем с современными Abrams. Российская армия смогла захватить некоторые из поставленных Западом Киеву танков.

Отмечается, что в рядах ВСУ жалуются на то, что во влажные дни электроника машины выходит из строя, что не позволяет использовать его в бою.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В США заявили, что ВСУ уже используют разрешение на удары по России

ВСУ бегут из Часов Яра и «сидят» на энергетиках: Последние новости СВО

ВС РФ уничтожен еще один Abrams ВСУ в зоне СВО — видео
#сша
#конфликт
#армия
#электроника
#сво
#всу
#вс рф
#танк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сальдо: один человек погиб в результате обстрела со стороны ВСУ под Херсоном
09 июня 2024, 17:21

Фото:istockphoto/Mikhail Dmitriev

Один человек погиб в результате обстрела со стороны ВСУ поселка городского типа Новая Маячка под Херсоном. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Сообщение опубликовано в Telegram-канале чиновника.
«Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения», – сказано в публикации.

Кроме того, по словам Сальдо, от атаки украинских националистов пострадала женщина.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что боевики ВСУ подтягивают силы на Ореховское и Васильевское направления в Запорожскую область, где ВС РФ продвигаются вперед. Также накануне сообщалось, что от удара со стороны ВСУ по населенному пункту Садовое пострадали четыре человека. Их отправили в Крым на лечение.

Читайте также:

«Остался русским»: Развозжаев объяснил провал украинизации Севастополя

На Украине обнаружили тело очередного уклониста в горах на границе с Румынией

Депутат Рады рассказала, как в академии ВСУ публично унижают студентов
#россия
#украина
#всу
#вс рф
#война
#спецоперация
#херсонская область
#владимир сальдо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Рады рассказала, как в академии ВСУ публично унижают студентов
09 июня 2024, 15:49

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Преподаватели Национальной академии Сухопутных войск ВСУ имени гетмана Петра Сагайдачного публично унижают студентов и используют ненормативную лексику при общении с ними.
Об этом в воскресенье сообщила депутат Верховной рады Украины Юлия Яцик, опубликовав соответствующую аудиозапись.

В своем Telegram-канале Яцик разместила аудиозапись, где один из преподавателей грубо оскорбляет курсантов, применяя ненормативную лексику. В ходе разговора он угрожает физическим насилием, если курсанты не наведут порядок в своих помещениях, и предупреждает, что в противном случае они будут направлены на уборку туалетов.

Депутат призвала Главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустама Умерова обратить внимание на эту ситуацию и принять справедливое решение.

Читайте также:

Украинские военкомы начали искать призывников в церквях

На Украине приказали силовикам мешать переездам призывников

Пограничники Украины минируют окрестности Тисы, где утонули 30 призывников
#telegram
#депутат
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский флаг развевается в Часовом Яре в ДНР — видео
Военкор Руденко показал кадры с установленным в Часовом Яре российским флагом
09 июня 2024, 15:41

Фото: istockphoto/rarrarorro

Российский флаг развевается в населенном пункте Часов Яр Донецкой народной республики. Кадры с российским триколором опубликовал военкор Андрей Руденко в Telegram-канале.
«Микрорайон Канал в Часовом Яре. Над центром поднят флаг России», – гласит публикация.

Военкор добавил, что ВС РФ продвигаются к центру города. Ролик сняли при помощи беспилотника. Ранее в МО РФ докладывали, что за сутки российские войска уничтожили более 400 боевиков ВСУ. Также в оборонном ведомстве добавили, что российские десантники успешно штурмовали опорник ВСУ под Часовым Яром.
Денацификация и демилитаризация Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин обратился к народу, отметив, что геноцид граждан Донбасса со стороны киевского режима продолжался восемь лет.

Читайте также:

В минобороны Украины назвали количество служащих в ВСУ женщин

В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мужчина

Минобороны РФ заявило о поражении пунктов дислокации операторов ударных БПЛА ВСУ
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#всу
#вс рф
#вдв
#минобороны рф
#видео
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В минобороны Украины назвали количество служащих в ВСУ женщин
Замминистра обороны Украины Калмыкова: больше 67 тысяч женщин служат в ВСУ
09 июня 2024, 15:03

Фото:istockphoto/Valeriia Sivakova

Более 67 тысяч женщин насчитывается в рядах ВСУ. Об этом заявила замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова. Она отметила, что 19 тысяч из 67 являются гражданскими сотрудницами. Кроме того, Калмыкова добавила, что почти полсотни тысяч женщин в украинской армии насчитывалось еще в 2014 году.
«Мобилизация у нас не предусматривает призыв женщин, но это не является препятствием, и их число в армии постоянно увеличивается», – сказала Калмыкова в интервью, выложенном на YouTube-канале оборонного ведомства Украины.

Замминистра резюмировала, с 2018 года женщины имеют право занять любую армейскую должность, включая ту, где надо управлять дронами и артиллерией.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ужесточил мобилизацию на Украине. Уклонистов ждет серьезное наказание. Призывной возраст украинских граждан идет от 18 до 60 лет, им запрещено покидать Украину.

Читайте также:

Минобороны РФ заявило о поражении пунктов дислокации операторов ударных БПЛА ВСУ

ВСУ бегут из Часов Яра и «сидят» на энергетиках: Последние новости СВО

ВС РФ уничтожен еще один Abrams ВСУ в зоне СВО — видео
#украина
#военные
#всу
#новости
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мужчина
09 июня 2024, 14:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Мирный житель Донецка погиб из-за сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«Согласно дополнительной информации, в результате сброса взрывоопасного устройства с дрона в Петровском районе погиб мужчина 1986 года рождения», — написал мэр.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска рано утром в воскресенье провели атаку с использованием дрона в Петровском районе Донецка.

Читайте также:

В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника

В Донецке из-за активности БПЛА появилась «дорога смерти»

Сбежавший муж Блиновской вернулся в свою воинскую часть в Донецке
#дорога
#бпла
#мужчина
#мэр
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны РФ заявило о поражении пунктов дислокации операторов ударных БПЛА ВСУ
09 июня 2024, 14:06

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ поразили пункты дислокации операторов ударных БПЛА ВСУ («Птахи Мадяра») и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что скопления живой силы и военной техники украинской армии были ликвидированы в 131 районе. Российская армия наносила удары с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников и ракетных войск.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

ВСУ бегут из Часов Яра и «сидят» на энергетиках: Последние новости СВО

Экс-советник Пентагона Постол: Зеленский проиграл в конфликте с Россией

МЧС: в Луганске завершили работы на месте обрушения дома, спасены семь человек
#армия
#человек
#дома
#всу
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взрывы раздались в Миргороде Полтавской области Украины
Телеграф: взрывы раздались в Миргороде Полтавской области Украины
09 июня 2024, 13:54

Фото: istockphoto/FelixRenaud

Взрывы раздались в Миргороде Полтавской области Украины. Об этом сообщает издание «Телеграф». В регионе объявили воздушную тревогу.
«Взрывы раздались в Миргороде», – говорится в сообщении.

Также, по сообщениям источников, уточняется, что там расположен крупный военный аэродром. Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили еще один американский танк «Абрамс». Бойцы ВС РФ использовали для ликвидации вражеской техники FPV-дрон.

Россия начала спецоперацию в Донбассе после обращения к Москве глав Донецкой и Луганской народных республик за помощью в противостоянии агрессии со стороны украинских националистов. Президент России Владимир Путин принял положительное решение об оказании поддержки.

Читайте также:

Военкор Котенок: ВСУ отступают из Часова Яра в ДНР

ВСУ лишились свыше 400 военных за сутки в зоне действия группировки «Юг»

ВСУ обстреляли центр Энергодара
#россия
#украина
#спецоперация
#война
#всу
#вс рф
#армия
#армия россии
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ бегут из Часов Яра и «сидят» на энергетиках: Последние новости СВО
Военкор Котенок сообщил о попытках украинских военных отступить из Часова Яра
09 июня 2024, 13:48

Фото: iStock/3dmitry

9 июня 2024 года военкор Юрий Котенок рассказал о массовых попытках ВСУ покинуть Часов Яр. Противнику не хватает живой силы, чтобы удерживать кварталы региона. При этом ВС РФ не только продолжают наступление на линии боевого соприкосновения, но и успешно отражают террористические атаки противника.
О последних новостях с линии боевого соприкосновения по состоянию на 9 июня 2024 года расскажет редакция «Радио 1».

Бегство ВСУ из Часов Яра


Военкор Юрий Котенок сообщил, что украинские солдаты пытаются отступать из Часов Яра ДНР. Согласно информации военкора, оборону украинских боевиков в этом районе сняли.

Отмечается, что большинство националистов перебросили на Харьковское направление, а оставшихся военных не хватает, чтобы удержать кварталы Часова Яра.

Системы ПВО ВС РФ сбили ракету «Нептун» и два украинских беспилотника


Российские системы противовоздушной обороны сбили ракету ВСУ «Нептун-МД» и два вражеских дрона в небе над Белгородской областью. По данным Министерства обороны РФ, предотвращение атаки беспилотников самолетного типа происходило с 09:30 до 10:30 мск.

При этом в Белгороде и Белгородском районе с 9:50 по 10:15 мск действовал сигнал ракетной опасности.

Завершение спасательных работ в Луганске: МЧС спасли еще 7 человек после обстрела дома со стороны ВСУ


В Луганске на месте обстрела ВСУ жилого дома завершились аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС достали из-под завалов семь человек.

На месте ЧП работали 68 сотрудников МЧС и десяти единиц техники. Вчера, 8 июня, в Луганской Народной Республике был день траура по погибшим от удара украинских боевиков по Луганску.

Утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны.

Российские войска уничтожили еще один танк Abrams


Военнослужащие 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС РФ уничтожили еще один танк Abrams США. Уточняется, что атака произошла при помощи FPV-дрона.

В начале прошлого месяца бойцы российской группы «Центр» уничтожили американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции.

Новая зависимость ВСУ: что продолжает вести армию Зеленского к скорому поражению

Информация о том, что украинские солдаты массово употребляют наркотики уже давно не является секретной. Ранее издание New York Times сообщило о новой зависимости, получившей распространение в рядах ВСУ.

Солдаты ВСУ стали массово употреблять энергетические напитки. Выяснилось, что украинские националисты пьют энергетики утром, когда отправляются в патруль и перед атакой.

Примечательно, что их употребляют и разведчики, которым в противном случае тяжело проходить по несколько километров в день, имея на себе около 40 кг снаряжения. Эти напитки пьют даже те, у кого проблемы с сердцем, что говорит об абсолютном разложении в украинской ​армии.

Читайте также:

МЧС: в Луганске завершили работы на месте обрушения дома, спасены семь человек

Военкор Котенок: ВСУ отступают из Часова Яра в ДНР

Над Белгородской областью сбили ракету «Нептун» и два беспилотника
#сводкасво
#часов яр
#всу
#вс рф
#спецоперация
#дрон
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф