В США заявили, что ВСУ уже используют разрешение на удары по России

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские боевики уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России. Об этом информирует телеканал CBS.
По словам Салливана, не имело смысла не разрешать солдатам ВСУ вести огонь через эту границу, бить по орудиям и огневым позициям ВС РФ, якобы наносящим по украинцам. Советник президента отметил, что именно по этой причине американский лидер дал такое разрешение.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. По словам Байдена, ВСУ позволено использовать вооружения вблизи границы, в тот момент когда ВС РФ наносят удары по конкретным целям на Украине.
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