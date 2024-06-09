ВС РФ уничтожен еще один Abrams ВСУ в зоне СВО — видео

Фото: минобороны РФ
Еще один танк Abrams США при помощи FPV-дрона подбили российские войска. Кадры работы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения опубликовал Telegram-канал «СОЛОВЬЁВ».
«Абрамс противника. Есть попадание. Задача выполнена», – слышно на видеозаписи.
До этого военкор Юрий Котенок сообщал, что украинские боевики отступают из Часова Яра в Донецкой народной республике. Он уточнял, что оборона противника снята, а за счет переброски сил врага на харьковское направление, у него не хватит людей, чтобы удержать кварталы населенного пункта.
Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина. В своем обращении к народу он отмечал, что геноцид мирных граждан со стороны киевского режима продолжался восемь лет.
Читайте также:
«Не испугался»: раскрыли судьбу экипажа БТР-82А ВС РФ после дуэли с Bradley
Стало известно, что у солдат ВСУ появилась новая массовая зависимость
Экс-советник Пентагона Постол: Зеленский проиграл в конфликте с Россией
Никита Кротов