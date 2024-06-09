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9 июня 2024 года военкор Юрий Котенок рассказал о массовых попытках ВСУ покинуть Часов Яр. Противнику не хватает живой силы, чтобы удерживать кварталы региона. При этом ВС РФ не только продолжают наступление на линии боевого соприкосновения, но и успешно отражают террористические атаки противника.
О последних новостях с линии боевого соприкосновения по состоянию на 9 июня 2024 года расскажет редакция «Радио 1».
Военкор Юрий Котенок сообщил, что украинские солдаты пытаются отступать из Часов Яра ДНР. Согласно информации военкора, оборону украинских боевиков в этом районе сняли.
Отмечается, что большинство националистов перебросили на Харьковское направление, а оставшихся военных не хватает, чтобы удержать кварталы Часова Яра.
Российские системы противовоздушной обороны сбили ракету ВСУ «Нептун-МД» и два вражеских дрона в небе над Белгородской областью. По данным Министерства обороны РФ, предотвращение атаки беспилотников самолетного типа происходило с 09:30 до 10:30 мск.
При этом в Белгороде и Белгородском районе с 9:50 по 10:15 мск действовал сигнал ракетной опасности.
В Луганске на месте обстрела ВСУ жилого дома завершились аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС достали из-под завалов семь человек.
На месте ЧП работали 68 сотрудников МЧС и десяти единиц техники. Вчера, 8 июня, в Луганской Народной Республике был день траура по погибшим от удара украинских боевиков по Луганску.
Утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны.
Военнослужащие 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС РФ уничтожили еще один танк Abrams США. Уточняется, что атака произошла при помощи FPV-дрона.
В начале прошлого месяца бойцы российской группы «Центр» уничтожили американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции.
Солдаты ВСУ стали массово употреблять энергетические напитки. Выяснилось, что украинские националисты пьют энергетики утром, когда отправляются в патруль и перед атакой.
Примечательно, что их употребляют и разведчики, которым в противном случае тяжело проходить по несколько километров в день, имея на себе около 40 кг снаряжения. Эти напитки пьют даже те, у кого проблемы с сердцем, что говорит об абсолютном разложении в украинской армии.
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Бегство ВСУ из Часов Яра
Военкор Юрий Котенок сообщил, что украинские солдаты пытаются отступать из Часов Яра ДНР. Согласно информации военкора, оборону украинских боевиков в этом районе сняли.
Отмечается, что большинство националистов перебросили на Харьковское направление, а оставшихся военных не хватает, чтобы удержать кварталы Часова Яра.
Системы ПВО ВС РФ сбили ракету «Нептун» и два украинских беспилотника
Российские системы противовоздушной обороны сбили ракету ВСУ «Нептун-МД» и два вражеских дрона в небе над Белгородской областью. По данным Министерства обороны РФ, предотвращение атаки беспилотников самолетного типа происходило с 09:30 до 10:30 мск.
При этом в Белгороде и Белгородском районе с 9:50 по 10:15 мск действовал сигнал ракетной опасности.
Завершение спасательных работ в Луганске: МЧС спасли еще 7 человек после обстрела дома со стороны ВСУ
В Луганске на месте обстрела ВСУ жилого дома завершились аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС достали из-под завалов семь человек.
На месте ЧП работали 68 сотрудников МЧС и десяти единиц техники. Вчера, 8 июня, в Луганской Народной Республике был день траура по погибшим от удара украинских боевиков по Луганску.
Утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, военнослужащие ВСУ выпустили по городу шесть американских ракет ATACMS, однако большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны.
Российские войска уничтожили еще один танк Abrams
Военнослужащие 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС РФ уничтожили еще один танк Abrams США. Уточняется, что атака произошла при помощи FPV-дрона.
В начале прошлого месяца бойцы российской группы «Центр» уничтожили американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции.
Новая зависимость ВСУ: что продолжает вести армию Зеленского к скорому поражениюИнформация о том, что украинские солдаты массово употребляют наркотики уже давно не является секретной. Ранее издание New York Times сообщило о новой зависимости, получившей распространение в рядах ВСУ.
Солдаты ВСУ стали массово употреблять энергетические напитки. Выяснилось, что украинские националисты пьют энергетики утром, когда отправляются в патруль и перед атакой.
Примечательно, что их употребляют и разведчики, которым в противном случае тяжело проходить по несколько километров в день, имея на себе около 40 кг снаряжения. Эти напитки пьют даже те, у кого проблемы с сердцем, что говорит об абсолютном разложении в украинской армии.
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Екатерина Коршунова