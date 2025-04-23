Атака беспилотников ВСУ: повреждены детский сад и магазин в Брянской области

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В результате ночной атаки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Брянской области повреждены здание детского сада и магазин. Об этом сообщил представитель экстренных служб, передает РИА Новости.
По данным Министерства обороны России, ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отметил, что ВСУ активно используют БПЛА для атак на объекты гражданской инфраструктуры России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«В Брянской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены один детский садик и один магазин», — сказал собеседник агентства.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отметил, что ВСУ активно используют БПЛА для атак на объекты гражданской инфраструктуры России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова