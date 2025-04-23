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Зачистка Курской области, бои под Угледаром, применение ФАБ-3000 по позициям ВСУ: последние новости СВО

Фото: iStock/Tituz

Фото: iStock/Tituz

Российские вооружённые силы продолжают проводить наступательные операции на нескольких ключевых направлениях. По последним данным, ВС РФ ведут интенсивные бои в районах Зверево, Сухой Балки и Котляровки. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область

Курская область почти полностью очищена от украинских подразделений. Остатки Вооружённых сил Украины находятся в блокаде в населенном пункте Горналь и нескольких приграничных лесных массивах, сообщают военкоры. Однако Министерство обороны РФ пока не дало комментариев по этой информации.

Telegram-канал «Дневник десантника» сообщает, что российские войска добились успехов в районе Горнальского монастыря, выбив Вооружённые силы Украины из нескольких опорных пунктов на юге.

Также сообщается о результативном применении российской авиации против укрепленных позиций ВСУ в Горнальском монастыре. По данным источника, украинские формирования воспользовались режимом тишины, установленным на Пасху, чтобы укрепиться на территории монастыря. Однако их планы были нарушены в результате удара планирующей бомбы ФАБ-3000.

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Покровское направление

На Покровском направлении российские войска сосредоточили свои усилия на штурме села Зверево, которое играет ключевую роль в наступлении на Покровск с южной стороны. Несмотря на усиливающееся сопротивление со стороны ВСУ, российские силы медленно, но уверенно продолжают продвигаться вперёд.

В то же время, бои продолжаются и в северной части села Миролюбовка, что указывает на попытки российских войск окружить Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока. По информации украинских источников, ситуация для ВСУ в этом районе остаётся сложной, хотя они пока удерживают контроль над ключевыми позициями.

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Запорожское направление

На Запорожском фронте российские войска укрепились на территории старого кирпичного завода в Малой Токмачке, что стало важным тактическим достижением. На рубежах Степовое – Щербаки ВСУ активно используют артиллерию с кассетными боеприпасами и усиливают работу дронов, что затрудняет продвижение российских сил. Тем не менее, инициатива по-прежнему находится в руках ВС РФ, которые продолжают оказывать давление на противника.

Угледарское направление

На Угледарском направлении основные боевые действия сосредоточены в районе Богатыря, где идут ожесточённые позиционные сражения. В районах Фёдоровки и Шевченко изменения линии фронта не зафиксированы. Российские войска с трудом продвигаются к рубежу Отрадного и пытаются войти в Алексеевку. За сутки было уничтожено несколько бронемашин ВСУ вместе с личным составом, что ослабило позиции противника на этом участке.

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Краснолиманское и Купянское направления

На Краснолиманском направлении бои сосредоточены в районе Новомихайловки и Нового. Российские войска укрепляют свои позиции в Редкодубе, а передовые части вышли к окраинам Мирного и северной части Торского. На Купянском направлении отмечены успехи в Кондрашовке и Малой Шапковке. В Каменке ВСУ удерживают западную часть села, однако инициатива остаётся за ВС РФ.

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Житель курского села рассказал о больших минах ВСУ у выездов из населенного пункта
Житель Гуева: ВСУ минировали выезды из села
23 апреля 2025, 09:11

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Село Гуево Суджанского района Курской области стало объектом серьезной опасности в результате минирования выездов, осуществленного солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил местный житель Михаил, который был эвакуирован из села после его освобождения, пишет ТАСС.
По словам Михаила, при выезде из Гуево он заметил несколько крупных мин, которые лежали у самого въезда в населенный пункт.

«Когда мы выезжали, у въезда в село находились большие мины — пять или шесть. Дорога была заминирована ВСУ», — рассказал он.

Кроме того, мужчина отметил, что для детонации мин использовались кассетные боеприпасы.

«Некоторые из них взрывались, и все разлеталось», — добавил Михаил, подчеркивая тем самым степень опасности для местных жителей.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.

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ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска во время оккупации
23 апреля 2025, 07:55

Фото: iStock/eranicle

Беженка из Дзержинска сообщила, что украинские военнослужащие насильно забирали детей у местных жителей во время оккупации города. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, родителям угрожали тюремным сроком и лишением родительских прав в случае отказа эвакуироваться с детьми.

Она рассказала, что военные заставляли родителей покидать город, а тем, кто сопротивлялся, угрожали последствиями. Также беженка отметила, что когда она попыталась защитить девочку и высказала негативное мнение о действиях ВСУ, к ней пришли сотрудники Службы безопасности Украины для проверки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#бпла
#сво
#всу
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Российская ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА за ночь
23 апреля 2025, 07:37

Фото: iStock/e-crow

В минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся с территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
По информации ведомства, уничтожение БПЛА произошло в различных регионах страны. Так, три беспилотника были сбиты над Тульской областью, два — над Белгородской и Курской областями соответственно. Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату был уничтожен над Брянской, Калужской и Орловской областями, а также еще один — над территорией Республики Крым.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#пво
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Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа
Песков: сейчас публикуется много фейков о переговорах Путина и Уиткоффа
23 апреля 2025, 07:18

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о встрече Владимира Путина с спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, призвав ориентироваться на первоисточники информации. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время в интернете множество фейковых новостей, включая публикации в уважаемых изданиях.

Ранее Financial Times сообщила, что Путин якобы предложил Уиткоффу остановить конфликт по текущей линии фронта.

Встреча между президентом России и американским представителем прошла 11 апреля в Петербурге и продолжалась примерно четыре с половиной часа. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что во время беседы обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в Украине, а также другие политические и экономические темы.

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Украинские военкоматы нападают на женщин с детьми для мобилизации их мужей
23 апреля 2025, 06:01

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские сотрудники ТЦК (аналог военкомата) на оккупированной части Херсонской области нападают на женщин с детьми для мобилизации в ряды ВСУ их мужей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сотрудники украинских ТЦК, для задержания и принудительной мобилизации граждан, стали применять новую тактику: они прилюдно, во дворах, в парках и на детских площадках блокируют мам с детьми, оказывают на них жесточайшее психологическое давление, тем самым вынуждая их звать на помощь отца семейства», — рассказали агентству в антифашистком подполье.

Как оказывается, когда мужчина приходит выручать свою семью, его задерживают и увозят в военкомат. Эта тактика массово применяется на оккупированной Киевом части Херсонской области.

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