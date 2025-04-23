Фото: iStock/Tituz
Российские вооружённые силы продолжают проводить наступательные операции на нескольких ключевых направлениях. По последним данным, ВС РФ ведут интенсивные бои в районах Зверево, Сухой Балки и Котляровки. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская областьКурская область почти полностью очищена от украинских подразделений. Остатки Вооружённых сил Украины находятся в блокаде в населенном пункте Горналь и нескольких приграничных лесных массивах, сообщают военкоры. Однако Министерство обороны РФ пока не дало комментариев по этой информации.
Telegram-канал «Дневник десантника» сообщает, что российские войска добились успехов в районе Горнальского монастыря, выбив Вооружённые силы Украины из нескольких опорных пунктов на юге.
Также сообщается о результативном применении российской авиации против укрепленных позиций ВСУ в Горнальском монастыре. По данным источника, украинские формирования воспользовались режимом тишины, установленным на Пасху, чтобы укрепиться на территории монастыря. Однако их планы были нарушены в результате удара планирующей бомбы ФАБ-3000.
В Совфеде ответили на призывы Европы отказаться от посещения парада Победы в Москве
Покровское направлениеНа Покровском направлении российские войска сосредоточили свои усилия на штурме села Зверево, которое играет ключевую роль в наступлении на Покровск с южной стороны. Несмотря на усиливающееся сопротивление со стороны ВСУ, российские силы медленно, но уверенно продолжают продвигаться вперёд.
В то же время, бои продолжаются и в северной части села Миролюбовка, что указывает на попытки российских войск окружить Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока. По информации украинских источников, ситуация для ВСУ в этом районе остаётся сложной, хотя они пока удерживают контроль над ключевыми позициями.
Фото: iStock/Aleksandr Rybalko
Запорожское направлениеНа Запорожском фронте российские войска укрепились на территории старого кирпичного завода в Малой Токмачке, что стало важным тактическим достижением. На рубежах Степовое – Щербаки ВСУ активно используют артиллерию с кассетными боеприпасами и усиливают работу дронов, что затрудняет продвижение российских сил. Тем не менее, инициатива по-прежнему находится в руках ВС РФ, которые продолжают оказывать давление на противника.
Угледарское направлениеНа Угледарском направлении основные боевые действия сосредоточены в районе Богатыря, где идут ожесточённые позиционные сражения. В районах Фёдоровки и Шевченко изменения линии фронта не зафиксированы. Российские войска с трудом продвигаются к рубежу Отрадного и пытаются войти в Алексеевку. За сутки было уничтожено несколько бронемашин ВСУ вместе с личным составом, что ослабило позиции противника на этом участке.
Самолет с вернувшимися из плена бойцами РФ приземлился
Краснолиманское и Купянское направленияНа Краснолиманском направлении бои сосредоточены в районе Новомихайловки и Нового. Российские войска укрепляют свои позиции в Редкодубе, а передовые части вышли к окраинам Мирного и северной части Торского. На Купянском направлении отмечены успехи в Кондрашовке и Малой Шапковке. В Каменке ВСУ удерживают западную часть села, однако инициатива остаётся за ВС РФ.
Читайте также:
Житель курского села рассказал о больших минах ВСУ у выездов из населенного пункта
ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска во время оккупации
Российская ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА за ночь
Анастасия Хохлова