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Село Гуево Суджанского района Курской области стало объектом серьезной опасности в результате минирования выездов, осуществленного солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил местный житель Михаил, который был эвакуирован из села после его освобождения, пишет ТАСС.
По словам Михаила, при выезде из Гуево он заметил несколько крупных мин, которые лежали у самого въезда в населенный пункт.
Кроме того, мужчина отметил, что для детонации мин использовались кассетные боеприпасы.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.
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«Когда мы выезжали, у въезда в село находились большие мины — пять или шесть. Дорога была заминирована ВСУ», — рассказал он.
Кроме того, мужчина отметил, что для детонации мин использовались кассетные боеприпасы.
«Некоторые из них взрывались, и все разлеталось», — добавил Михаил, подчеркивая тем самым степень опасности для местных жителей.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.
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Дарья Осипова