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Житель курского села рассказал о больших минах ВСУ у выездов из населенного пункта

Житель Гуева: ВСУ минировали выезды из села
Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Село Гуево Суджанского района Курской области стало объектом серьезной опасности в результате минирования выездов, осуществленного солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил местный житель Михаил, который был эвакуирован из села после его освобождения, пишет ТАСС.
По словам Михаила, при выезде из Гуево он заметил несколько крупных мин, которые лежали у самого въезда в населенный пункт.

«Когда мы выезжали, у въезда в село находились большие мины — пять или шесть. Дорога была заминирована ВСУ», — рассказал он.

Кроме того, мужчина отметил, что для детонации мин использовались кассетные боеприпасы.

«Некоторые из них взрывались, и все разлеталось», — добавил Михаил, подчеркивая тем самым степень опасности для местных жителей.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.

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ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска во время оккупации
23 апреля 2025, 07:55

Фото: iStock/eranicle

Беженка из Дзержинска сообщила, что украинские военнослужащие насильно забирали детей у местных жителей во время оккупации города. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, родителям угрожали тюремным сроком и лишением родительских прав в случае отказа эвакуироваться с детьми.

Она рассказала, что военные заставляли родителей покидать город, а тем, кто сопротивлялся, угрожали последствиями. Также беженка отметила, что когда она попыталась защитить девочку и высказала негативное мнение о действиях ВСУ, к ней пришли сотрудники Службы безопасности Украины для проверки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российская ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА за ночь
23 апреля 2025, 07:37

Фото: iStock/e-crow

В минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся с территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
По информации ведомства, уничтожение БПЛА произошло в различных регионах страны. Так, три беспилотника были сбиты над Тульской областью, два — над Белгородской и Курской областями соответственно. Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату был уничтожен над Брянской, Калужской и Орловской областями, а также еще один — над территорией Республики Крым.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#бпла
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#всу
#пво
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Песков прокомментировал детали разговора Путина и Уиткоффа
Песков: сейчас публикуется много фейков о переговорах Путина и Уиткоффа
23 апреля 2025, 07:18

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о встрече Владимира Путина с спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, призвав ориентироваться на первоисточники информации. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время в интернете множество фейковых новостей, включая публикации в уважаемых изданиях.

Ранее Financial Times сообщила, что Путин якобы предложил Уиткоффу остановить конфликт по текущей линии фронта.

Встреча между президентом России и американским представителем прошла 11 апреля в Петербурге и продолжалась примерно четыре с половиной часа. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что во время беседы обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в Украине, а также другие политические и экономические темы.

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#песков
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Украинские военкоматы нападают на женщин с детьми для мобилизации их мужей
23 апреля 2025, 06:01

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские сотрудники ТЦК (аналог военкомата) на оккупированной части Херсонской области нападают на женщин с детьми для мобилизации в ряды ВСУ их мужей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сотрудники украинских ТЦК, для задержания и принудительной мобилизации граждан, стали применять новую тактику: они прилюдно, во дворах, в парках и на детских площадках блокируют мам с детьми, оказывают на них жесточайшее психологическое давление, тем самым вынуждая их звать на помощь отца семейства», — рассказали агентству в антифашистком подполье.

Как оказывается, когда мужчина приходит выручать свою семью, его задерживают и увозят в военкомат. Эта тактика массово применяется на оккупированной Киевом части Херсонской области.

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Миляев: над Тульской областью уничтожено несколько беспилотников ВСУ
23 апреля 2025, 05:45

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь на 23 апреля над Тульской областью было уничтожено несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России над Тульской областью уничтожены вражеские беспилотники», — пишет глава области в своем telegram-канале.

Спецслужбы работают на месте происшествия. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. В Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее стало известно о перебросе украинской армией 300 расчетов управления БПЛА в Курскую область. Таким образом ВСУ рассчитывают удержать позиции в регионе.

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