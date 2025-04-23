ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска во время оккупации

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Беженка из Дзержинска сообщила, что украинские военнослужащие насильно забирали детей у местных жителей во время оккупации города. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, родителям угрожали тюремным сроком и лишением родительских прав в случае отказа эвакуироваться с детьми.
Она рассказала, что военные заставляли родителей покидать город, а тем, кто сопротивлялся, угрожали последствиями. Также беженка отметила, что когда она попыталась защитить девочку и высказала негативное мнение о действиях ВСУ, к ней пришли сотрудники Службы безопасности Украины для проверки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Она рассказала, что военные заставляли родителей покидать город, а тем, кто сопротивлялся, угрожали последствиями. Также беженка отметила, что когда она попыталась защитить девочку и высказала негативное мнение о действиях ВСУ, к ней пришли сотрудники Службы безопасности Украины для проверки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова