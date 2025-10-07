Достижения.рф

Атака БПЛА в Курской области: есть пострадавшие

Хинштейн: двое мужчин пострадали при атаке БПЛА на трактор в Курской области
Фото: istockphoto/N-sky

Двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотника на трактор в Рыльском районе Курской области. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Александр Хинштейн.



У 45‑летнего и 19‑летнего пострадавших диагностировали акубаротравму. Им оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

Губернатор назвал удары «варварскими», призвал жителей быть крайне бдительными и беречь себя.

ВСУ вторглись в Курскую область в августе прошлого года. Регион освободили в апреле 2025-го. При этом отмечалось, что людям следует быть осторожными, поскольку вражеские атаки продолжаются.

Никита Кротов

