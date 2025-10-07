Атака БПЛА в Курской области: есть пострадавшие

07 октября 2025, 22:49

Хинштейн: двое мужчин пострадали при атаке БПЛА на трактор в Курской области

Фото: istockphoto/N-sky

Двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотника на трактор в Рыльском районе Курской области. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Александр Хинштейн.