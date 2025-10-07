МАГАТЭ получило уведомление РФ об ударе БПЛА по Нововоронежской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило от российской стороны сведения об ударе украинского беспилотника по Нововоронежской АЭС. Об этом пишет ТАСС.
В заявлении организации отмечается, что в результате ночной атаки ядерную безопасность станции не нарушили. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал инцидент, подчеркнув, что «АЭС никогда не должны подвергаться атакам».
По данным пресс‑службы концерна «Росэнергоатом», в ночь с 6 на 7 октября украинский дрон атаковал градирню Нововоронежской АЭС. Аппаратуру удалось подавить техническими средствами. После столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 беспилотник взорвался.
В компании заявили, что эксплуатационную безопасность станции обеспечили, радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории не изменился и соответствует естественным природным уровням.
Нововоронежская АЭС располагается на берегу реки Дон, в 45 км к югу от Воронежа. Станция имеет четыре энергоблока с реакторами типов ВВЭР‑440, ВВЭР‑1000 и ВВЭР‑1200 и является первой АЭС с реакторами ВВЭР. Предприятие обеспечивает около 92% выработки электроэнергии в Воронежской области.
