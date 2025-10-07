МАГАТЭ получило уведомление РФ об ударе БПЛА по Нововоронежской АЭС

07 октября 2025, 21:18

МАГАТЭ заявило о недопустимости атак на АЭС после удара по Нововоронежской

Фото: istockphoto/J2R

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило от российской стороны сведения об ударе украинского беспилотника по Нововоронежской АЭС. Об этом пишет ТАСС.