МАГАТЭ получило уведомление РФ об ударе БПЛА по Нововоронежской АЭС

МАГАТЭ заявило о недопустимости атак на АЭС после удара по Нововоронежской
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило от российской стороны сведения об ударе украинского беспилотника по Нововоронежской АЭС. Об этом пишет ТАСС.



В заявлении организации отмечается, что в результате ночной атаки ядерную безопасность станции не нарушили. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал инцидент, подчеркнув, что «АЭС никогда не должны подвергаться атакам».

По данным пресс‑службы концерна «Росэнергоатом», в ночь с 6 на 7 октября украинский дрон атаковал градирню Нововоронежской АЭС. Аппаратуру удалось подавить техническими средствами. После столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 беспилотник взорвался.

В компании заявили, что эксплуатационную безопасность станции обеспечили, радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории не изменился и соответствует естественным природным уровням.

Нововоронежская АЭС располагается на берегу реки Дон, в 45 км к югу от Воронежа. Станция имеет четыре энергоблока с реакторами типов ВВЭР‑440, ВВЭР‑1000 и ВВЭР‑1200 и является первой АЭС с реакторами ВВЭР. Предприятие обеспечивает около 92% выработки электроэнергии в Воронежской области.

