Атака БПЛА ВСУ на Кубани: есть пострадавшие
Четверо человек получили осколочные ранения в Славянском районе Краснодарского края в результате очередного удара беспилотников Вооружённых сил Украины.
Об этом 9 августа сообщил глава района Роман Синяговский.
По его словам, днем во время атаки были повреждены семь жилых домов и шесть автомобилей местных жителей. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. На местах работают оперативные службы — они оценивают ущерб и приступили к восстановительным работам.
Ранее, 7 августа, в Славянске-на-Кубани один человек был ранен после падения обломков беспилотника ВСУ; тогда также фиксировались повреждения домов и ликвидация возгораний в других районах края.
