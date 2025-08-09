Атака БПЛА ВСУ на Кубани: есть пострадавшие

09 августа 2025, 22:01

4 человека получили ранения в результате атаки БПЛА ВСУ на Кубани

Фото: istockphoto/Motortion

Четверо человек получили осколочные ранения в Славянском районе Краснодарского края в результате очередного удара беспилотников Вооружённых сил Украины.