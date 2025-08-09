Украинский командир «раздает» боевиков ВСУ

09 августа 2025, 21:29

ТАСС: российские силовики узнали о командире ВСУ, который «раздает» боевиков

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Российские силовые структуры, по информации ТАСС, установили личные данные и номер телефона командира 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ — полковника Юрия Гупалюка.