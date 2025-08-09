Украинский командир «раздает» боевиков ВСУ
Российские силовые структуры, по информации ТАСС, установили личные данные и номер телефона командира 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ — полковника Юрия Гупалюка.
По данным собеседников агентства, Гупалюк прикомандировывает подчинённых к другим подразделениям. Ранее сообщалось, что подразделения 156-й бригады ВСУ действуют на территории почти всей Сумской области; военнослужащие бригады, по данным источников, были уничтожены в приграничных районах — под Теткино, Юнаковкой, Варачино и в других населённых пунктах. Родственники некоторых погибших, как утверждается, называли случаи, когда их близкие погибли, будучи прикомандированными к 95-й, 82-й и 79-й бригадам ВСУ.
Собеседник ТАСС полагает, что командование ВСУ фактически отстранило Гупалюка от управления бригадой, ограничив его возможности направлять личный состав, и обвиняет его в «раздаче» людей в расчёт на авангардные штурмы. Причины такого решения источнику неизвестны; он предполагает, что полковник мог зарекомендовать себя плохо или не понравиться руководству оперативно‑тактической группы «Сумы». Ранее, в феврале 2025 года, Гупалюк, по данным источников, был отстранён от командования 33-й бригадой ВСУ.
Для родственников военнослужащих ВСУ, как говорится в сообщении, были получены контакты Юрия Игоревича Гупалюка; тех, кто хочет уточнить судьбу близких, просят обращаться через бот обратной связи «Сохрани себе жизнь».
Читайте также: