Гладков сообщил о гибели 19-летнего мирного жителя при атаке ВСУ

Гладков: 19-летний мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ под Белгородом
В посёлке Борисовка Белгородской области в результате удара украинского беспилотника погиб 19-летний мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.



Отмечается, что молодого человека доставили в крайне тяжелом состоянии в больницу, однако спасти его не удалось.

Кроме того, при атаке дрона на грузовой автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского района ранен ещё один мужчина. Водитель получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Пострадавшего срочно госпитализировали в городскую больницу №2, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

