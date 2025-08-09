Гладков сообщил о гибели 19-летнего мирного жителя при атаке ВСУ
В посёлке Борисовка Белгородской области в результате удара украинского беспилотника погиб 19-летний мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что молодого человека доставили в крайне тяжелом состоянии в больницу, однако спасти его не удалось.
Кроме того, при атаке дрона на грузовой автомобиль в районе хутора Церковный Белгородского района ранен ещё один мужчина. Водитель получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Пострадавшего срочно госпитализировали в городскую больницу №2, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
