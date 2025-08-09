Сотрудники ТЦК похитили женщину на Украине и увезли в неизвестном направлении
Сотрудники ТЦК похитили женщину в Луцке на Украине
Сотрудники территориального центра комплектования в Луцке (аналог военкомата) силой посадили в автобус женщину и увезли в неизвестном направлении, передаёт ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
Опубликованные в украинских Telegram‑каналах кадры показывают, как сотрудник ТЦК затаскивает в автомобиль мужчину; в салоне уже находилась женщина, которая пыталась выбраться, но не смогла.
«По сообщениям местных каналов, в Луцке работники ТЦК насильно затолкали женщину в бус и уехали. Как сложится её судьба — неизвестно. По всей видимости, такие инциденты участятся», — говорится в заявлении собеседника агентства.
Ранее в ТАСС утверждали, что публикация сведений о потерях ВСУ используется украинскими властями для «проверки общества» с целью впоследствии понизить призывной возраст и начать призыв женщин.
С февраля 2022 года на Украине действуют и многократно продлевались положения всеобщей мобилизации. По данным источников, власти стараются не допустить уклонения от призыва, в соцсетях регулярно публикуют видео силовых задержаний и конфликтов с работниками военкоматов. На фоне дефицита личного состава сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и применяют насилие к задержанным, в ответ некоторые военнообязанные вступают в открытое противостояние, чтобы избежать призыва.