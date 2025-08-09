Сотрудники ТЦК похитили женщину на Украине и увезли в неизвестном направлении

09 августа 2025, 21:40

Сотрудники ТЦК похитили женщину в Луцке на Украине

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Сотрудники территориального центра комплектования в Луцке (аналог военкомата) силой посадили в автобус женщину и увезли в неизвестном направлении, передаёт ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.





Опубликованные в украинских Telegram‑каналах кадры показывают, как сотрудник ТЦК затаскивает в автомобиль мужчину; в салоне уже находилась женщина, которая пыталась выбраться, но не смогла.





«По сообщениям местных каналов, в Луцке работники ТЦК насильно затолкали женщину в бус и уехали. Как сложится её судьба — неизвестно. По всей видимости, такие инциденты участятся», — говорится в заявлении собеседника агентства.