Атака БПЛА ВСУ унесла жизнь человека в Курской области
Хинштейн: при атаке БПЛА ВСУ погиб один человек, еще одного ранило
В Глушковском районе Курской области в результате атаки украинского FPV-дрона погиб мужчина, ещё один житель получил осколочные ранения. Об этом сообщил в телеграм губернатор Александр Хинштейн.
По предварительным данным, беспилотник ударил возле частного дома в селе Марково. Жертвой стал 62-летний мужчина, глава региона выразил соболезнования его семье.
Также пострадал 33-летний гражданин. Ему оказали первую медицинскую помощь, его состояние уточняется. При необходимости будет решаться вопрос о госпитализации.
Хинштейн призвал жителей соблюдать максимальную осторожность и быть бдительными.
