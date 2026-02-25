Достижения.рф

Атака БПЛА ВСУ унесла жизнь человека в Курской области

Хинштейн: при атаке БПЛА ВСУ погиб один человек, еще одного ранило
Фото: istockphoto/bbsferrari

В Глушковском районе Курской области в результате атаки украинского FPV-дрона погиб мужчина, ещё один житель получил осколочные ранения. Об этом сообщил в телеграм губернатор Александр Хинштейн.



По предварительным данным, беспилотник ударил возле частного дома в селе Марково. Жертвой стал 62-летний мужчина, глава региона выразил соболезнования его семье.

Также пострадал 33-летний гражданин. Ему оказали первую медицинскую помощь, его состояние уточняется. При необходимости будет решаться вопрос о госпитализации.

Хинштейн призвал жителей соблюдать максимальную осторожность и быть бдительными.

Никита Кротов

