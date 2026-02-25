Атака БПЛА ВСУ унесла жизнь человека в Курской области

25 февраля 2026, 21:35

Хинштейн: при атаке БПЛА ВСУ погиб один человек, еще одного ранило

Фото: istockphoto/bbsferrari

В Глушковском районе Курской области в результате атаки украинского FPV-дрона погиб мужчина, ещё один житель получил осколочные ранения. Об этом сообщил в телеграм губернатор Александр Хинштейн.