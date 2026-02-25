Еще три мирных жителя пострадали при атаке беспилотников ВСУ

25 февраля 2026, 16:14

Богомаз: три человека пострадали от удара ВСУ по жилому дому под Брянском

Фото: iStock/blinow61

В Брянской области в результате удара украинских дронов получили ранения еще три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.