Еще три мирных жителя пострадали при атаке беспилотников ВСУ
В Брянской области в результате удара украинских дронов получили ранения еще три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, беспилотники атаковали село Истопки Климовского района. После сброса взрывного устройства повреждения получил жилой дом. Пострадавших — двоих мужчин и женщину — доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее пресс-служба СКР передала, что число жертв массированного налета БПЛА на предприятие в Смоленской области достигло семи. До этого глава региона Василий Анохин писал о четырех погибших.
