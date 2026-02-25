«Вопрос времени»: В России объяснили, почему ВСУ готовятся к круговой обороне Одессы
Военэксперт Кнутов: Круговая оборона Одессы является политической акцией
Украинские власти опасаются, что в Одессе могут начаться антиправительственные выступления, для этого призвали население на борьбу с внешним врагом, готовясь к круговой обороне города. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее стало известно, что ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области. По словам главы украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Дениса Носикова, вокруг региона выстраивают противотанковые рвы, минные заграждения, капканы, которые должны помешать наступлению ВС РФ.
«Учитывая то, что ситуация на фронте очень непростая, руководство в Киеве боится, что в Одессе могут начаться выступления, которые дискредитируют киевский режим. Чтобы отвлечь население и создать иллюзию сплоченности вокруг Зеленского, проводится организация круговой обороны Одессы. Это не столько военная, сколько политическая акция», — пояснил Кнутов в разговоре с «Газетой.Ru».
Он напомнил, что оборону Одессы подготовили еще в начале спецоперации. Тогда ВСУ заминировали побережье, а всех, кто симпатизирует России, попытались отправить на фронт.
Кнутов добавил, что есть перспектива продвижения ВС РФ вплоть до Одессы, однако до этого еще предстоит освободить от украинских войск Запорожье, Херсон и Николаев. Высадку российских сил в Одессе со стороны моря эксперт назвал затруднительной ввиду отсутствия поддержки с суши.
Тем не менее освобождение Одессы Кнутов назвал вопросом времени, поскольку без контроля над городом российский флот будет себя чувствовать некомфортно в Черном море.