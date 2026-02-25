«Вопрос времени»: В России объяснили, почему ВСУ готовятся к круговой обороне Одессы

25 февраля 2026, 17:12

Военэксперт Кнутов: Круговая оборона Одессы является политической акцией

Украинские власти опасаются, что в Одессе могут начаться антиправительственные выступления, для этого призвали население на борьбу с внешним врагом, готовясь к круговой обороне города. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов.





Ранее стало известно, что ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области. По словам главы украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Дениса Носикова, вокруг региона выстраивают противотанковые рвы, минные заграждения, капканы, которые должны помешать наступлению ВС РФ.





«Учитывая то, что ситуация на фронте очень непростая, руководство в Киеве боится, что в Одессе могут начаться выступления, которые дискредитируют киевский режим. Чтобы отвлечь население и создать иллюзию сплоченности вокруг Зеленского, проводится организация круговой обороны Одессы. Это не столько военная, сколько политическая акция», — пояснил Кнутов в разговоре с «Газетой.Ru».