ВСУ ранили ребенка в российском регионе

25 февраля 2026, 19:39

Богомаз: 14-летний мальчик пострадал при ударе дрона ВСУ по брянскому поселку

Фото: iStock/Nataliya Rodina

Ребенок пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.