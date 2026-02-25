Достижения.рф

ВСУ ранили ребенка в российском регионе

Богомаз: 14-летний мальчик пострадал при ударе дрона ВСУ по брянскому поселку
Фото: iStock/Nataliya Rodina

Ребенок пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.



По его словам, украинские боевики ударили дронами-камикадзе по поселку Витемля Погарского района. В результате ранение получил 14-летний мальчик.

Глава населенного пункта Евгений Веремьев оказался недалеко от места атаки. Мужчина, несмотря на опасность повторного налета, вывез пострадавшего и передал его бригаде скорой помощи. Школьника экстренно доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.

Также повреждения получил гражданский автомобиль. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Лидия Пономарева

