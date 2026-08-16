Атака БПЛА ВСУ унесла жизни пяти человек в Ростовской области

16 августа 2026, 11:33

Губернатор Слюсарь: 5 человек погибли при атаке БПЛА ВСУ в Ростовской области

Фото: istockphoto/Iulianna Est

О росте числа жертв ночной атаки украинских беспилотников сообщил в Макс губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом стало известно 16 августа.