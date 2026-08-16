Атака БПЛА ВСУ унесла жизни пяти человек в Ростовской области
О росте числа жертв ночной атаки украинских беспилотников сообщил в Макс губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом стало известно 16 августа.
По последним данным, спасатели обнаружили тела еще двух погибших, общее количество жертв достигло пяти человек. Глава региона пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших.
В результате удара в Каменске-Шахтинском повреждения получили несколько строений, в том числе здание железнодорожного вокзала. В хуторе Старая Станица возник пожар на территории птицеводческого предприятия, который оперативно ликвидировали.
В ответ на обстрелы российские военные наносят удары по пунктам управления, оборонным заводам и логистическим складам, которые, по данным Минобороны, используются ВСУ совместно с западными специалистами. Армия применяет ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности для поражения военных объектов как в Киеве, так и в других регионах Украины.
Читайте также: