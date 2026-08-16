Собянин сообщил о пострадавших при атаке БПЛА

16 августа 2026, 06:35

Собянин: три человека пострадали на МКАД при атаке беспилотников ВСУ

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Три человека пострадали во время отражения массированной атаки беспилотников в районе Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.