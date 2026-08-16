Собянин сообщил о пострадавших при атаке БПЛА
Три человека пострадали во время отражения массированной атаки беспилотников в районе Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и доставили пострадавших в медицинские учреждения. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.
Градоначальник также отметил, что средства ПВО перехватили еще девять БПЛА, направлявшихся к Москве. К текущему моменту общее число сбитых беспилотников превысило 100. Работа по защите столицы продолжается, ситуация остается под контролем профильных ведомств.
Ранее Собянин сообщал о 76 сбитых беспилотниках на подлете к Москве.
Читайте также: