Губернатор Подмосковья сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА на регион

16 августа 2026, 09:06

оригинал Фото: Istock/bbsferrari

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале сообщил подробности ночной атаки беспилотников на регион.





По словам Андрея Юрьевича, в Раменском округе беспилотник упал на территорию частного дома и убил 83-летнего мужчину. Глава региона выразил соболезнования его семье.



В Подольске атака привела к ранениям трёх человек. В Климовске пострадал водитель грузовика с ранением кисти, в СНТ «Лесной» осколочные ранения получил мужчина, а в посёлке Железнодорожный — женщина с ранением плеча. Врачи не видят угрозы их жизни.



Губернатор заявил, что в Подольске, кроме пожара на складе Wildberries, повреждены частный дом, автомобиль и линия электропередачи.



«В Домодедово, помимо возгорания склада с медикаментами, повреждения получили несколько жилых домов: в одном из них загорелся балкон, в других повреждены стена и окна. Также пострадали два частных дома и крыша торгового центра», — сообщил Воробьёв.