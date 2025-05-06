Атака двух летевших на Москву украинских дронов отражена, сообщил Собянин

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Российская ПВО отразила атаку двух летевших на Москву украинских дронов. Об этом в Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в публикации градоначальника.
Перед этим Собянин сообщал, что российская ПВО отразила атаку пяти украинских беспилотников. Мэр писал, что обломки одного дрона упали на Каширском шоссе. Предварительно сообщалось, что пострадавших и серьезных повреждений нет.
Москва не раз заявляла о террористических методах Киева при ведении боевых действий. Украинские боевики бьют по объектам гражданской инфраструктуры.
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Никита Кротов