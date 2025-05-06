Россия и Украина провели обмен пленными

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205 российских военных вернулись из украинского плена. РФ и Украина произвели обмен в формате «205 на 205». Об этом сообщает Минобороны России.
Согласно информации российского военного ведомства, бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают психологическую и медицинскую помощь.
Российских солдат доставят в Россию, они пройдут реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Российских солдат доставят в Россию, они пройдут реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова