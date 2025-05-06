Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена бойцами ВС РФ

Видео: Минобороны России
Видеоролик с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими опубликовало Минобороны РФ. На кадрах можно увидеть счастливые лица бойцов ВС РФ. Перед этим в МО РФ доложили об обмене военнопленными с Украиной в формате 205 на 205.
Встреча проходила при посредничестве Арабских Эмиратов. В настоящее время россияне находятся на белорусской территории. Им оказывают всю необходимую медпомощь, включая психологическую. По возвращению в Россию, бойцы пройдут соответствующее лечение и реабилитацию.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Верховный главнокомандующий отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирного населения Донбасса в течение восьми лет.
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Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Верховный главнокомандующий отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирного населения Донбасса в течение восьми лет.
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Никита Кротов