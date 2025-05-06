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Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена бойцами ВС РФ

Видео: Минобороны России

Видеоролик с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими опубликовало Минобороны РФ. На кадрах можно увидеть счастливые лица бойцов ВС РФ. Перед этим в МО РФ доложили об обмене военнопленными с Украиной в формате 205 на 205.
Встреча проходила при посредничестве Арабских Эмиратов. В настоящее время россияне находятся на белорусской территории. Им оказывают всю необходимую медпомощь, включая психологическую. По возвращению в Россию, бойцы пройдут соответствующее лечение и реабилитацию.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Верховный главнокомандующий отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирного населения Донбасса в течение восьми лет.

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Депутат Миронов предложил выпускать купюры с Киевом и Одессой
06 мая 2025, 16:58

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением разместить на рублевых купюрах изображения городов-героев, включая Киев и Одессу. В интервью «Постньюс» депутат отметил, что инициатива направлена на укрепление исторических связей между народами России и Украины в условиях нынешней геополитической напряженности.
По словам парламентария, после 2014 года украинские власти «отвернулись от России», тем самым «предав память о совместной борьбе в годы Великой Отечественной войны». Миронов считает, что такие купюры могли бы напомнить о общем прошлом.

«Купюры с изображением украинских городов могут стать поводом для напоминания братскому народу, что у нас общая многовековая история», — сказал он.

Он уточнил, что инициатива предполагает постоянное использование подобных банкнот, а не ограниченный выпуск. Соответствующее предложение направлено Центробанку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил актуальность предложения Владимира Путина о перемирии в зоне СВО к 9 Мая. При этом он подчеркнул, что российская сторона готова к симметричному ответу в случае провокаций.

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Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле может свергнуть Зеленского
Экс-депутат Рады Олейник: бунта против Зеленского стоит ждать от националистов
06 мая 2025, 16:24

Владимир Зеленский

Бунт против Владимира Зеленского могут поднять националисты, в том числе участники нацбатальона «Азов»*. Об этом заявил в разговоре с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Он отметил, что националисты могут быть недовольны мирными инициативами и компромиссом по передаче части территорий РФ. По мнению бывшего депутата, боевики ВСУ поднимают бунты, поскольку власти не могут выполнить своих обещаний по обеспечению безопасности.

«Поэтому, я думаю, напряженка пошла. И не такие же они глупые, читают, слушают и Трампа, и в целом европейцев, что скоро, может, все это закончится, хотя скоро — понятие растяжимое», — приводит слова Олейника NEWS.ru.

Ранее в СВР ответили на вопрос о дальнейшей судьбе Зеленского. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Российский десант успешно отбивает атаки ВСУ на границе Курской области
Бойцы ВС РФ успешно отбивают атаки ВСУ на границе по Теткино
06 мая 2025, 16:17

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российский десант и пограничники успешно отбивают атаки со стороны украинских боевиков в районе населенных пунктов Новый Путь и Теткино под Курском. Об этом Первому каналу сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
«На данном участке им путь преграждают наши десантники и пограничники… достаточно успешно отбивают противника», — сказал чиновник.

Кимаковский добавил, что боевики второй день пытаются прорваться, проводя разведку боем и предпринимая попытки расчистить инженерные и минные заграждения.

Чиновник резюмировал, что киевский режим эвакуирует мирных граждан из ближайших поселков Сумской области.

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Военэксперт оценил шансы наемников ВСУ избежать гибели
Военэксперт Дандыкин: наемники ВСУ могут получить пулю в затылок
06 мая 2025, 16:04

Фото: iStock/zabelin

Наемники из Вооруженных сил Украины могут столкнуться с серьезными последствиями, вплоть до смертельного исхода.
Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с изданием NEWS.ru. По его словам, система наказаний в карательных органах ВСУ хорошо отлажена, что делает побег дезертиров практически невозможным.

«Для иностранных наемников ситуация не так проста. У них есть контракт, и уйти будет крайне сложно. Вполне возможно, что их ждет суровое наказание», — отметил Дандыкин.
Недавно стало известно о том, что солдаты 80-й бригады ВСУ впервые открыли огонь по своим заградотрядам. Это действие украинского командования направлено на то, чтобы остановить бегство личного состава. Таким образом, зафиксирован первый случай боевого столкновения между насильно мобилизованными бойцами и теми, кто пытается мотивировать их оставаться в рядах армии.

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Приказ Пентагона отменить поставки ВСУ стал неожиданностью для Трампа, пишут СМИ
Reuters: Приказ Хегсета отменить поставки в ВСУ застал Белый дом врасплох
06 мая 2025, 15:22

Фото: istockphoto/icholakov

Приказ главы Пентагона Пита Хегсета отменить оружейные поставки в ВСУ стал неожиданностью даже для президента США Дональда Трампа. Как пишет Reuters, идея прекратить помощь возникла в конце января на совещании в Овальном кабинете. Обозреватели отмечают, что республиканец не отдавал соответствующего приказа.
«Примерно через неделю после того, как Трамп начал свой второй президентский срок, американские военные издали приказ трем грузовым авиакомпаниям, работающим с базы ВВС Дувра в штате Делавэр, и на базе США в ОАЭ: остановить 11 рейсов, загруженных артиллерийскими снарядами и другим оружием, направляющихся на Украину», — сказано в публикации.
Журналисты заключили, что даже высокопоставленные чиновники не знали об инициативе Хегсета.

Белый дом прекращал помощь Киеву после скандала в Овальном кабинете 28 февраля, когда Владимиру Зеленскому указали на неуважение к США. После извинений главы киевского режима помощь возобновилась.

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