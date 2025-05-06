Российский десант успешно отбивает атаки ВСУ на границе Курской области

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Российский десант и пограничники успешно отбивают атаки со стороны украинских боевиков в районе населенных пунктов Новый Путь и Теткино под Курском. Об этом Первому каналу сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
«На данном участке им путь преграждают наши десантники и пограничники… достаточно успешно отбивают противника», — сказал чиновник.
Кимаковский добавил, что боевики второй день пытаются прорваться, проводя разведку боем и предпринимая попытки расчистить инженерные и минные заграждения.
Чиновник резюмировал, что киевский режим эвакуирует мирных граждан из ближайших поселков Сумской области.
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Никита Кротов