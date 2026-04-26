Атака ВСУ на Белгоролскую область унесла жизнь человека

26 апреля 2026, 17:14

При атаке ВСУ на Белгородскую область пятеро получили ранения, один погиб

В результате атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область один мирный житель погиб, ещё пятеро получили ранения. Об этом в Max сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.





По словам главы области, под ударами находились Шебекинский и Белгородский округа. В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Мужчина получил множественные осколочные ранения и скончался по пути в больницу. У женщины — осколочное ранение шеи, бригада скорой помощи доставляет её в городской госпиталь.



В посёлке Разумное Белгородского округа беспилотники нанесли удары по двум коммерческим объектам. Пострадали две женщины — у одной диагностировали баротравму (помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась), у другой — осколочные ранения мягких тканей живота, она получает помощь в городской больнице №2 Белгорода.



Повредило также два коммерческих объекта и восемь легковых автомобилей. В городе Шебекино в результате удара БПЛА две женщины получили баротравмы. Им оказали помощь в городской больнице Белгорода, лечение продолжится амбулаторно. В доме повредило остекление, забор и фасад.



