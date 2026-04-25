Гладков: женщина погибла при ударе дрона по автомобилю под Белгородом
Один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник ударил по легковому автомобилю. Находившаяся в салоне женщина погибла, а мужчина получил ранения. Его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.
В Краснояружском округе в результате атак двух FPV-дронов пострадал тракторист. Ему оказали необходимую помощь в больнице и отпустили домой.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на жилой дом в центре Екатеринбурга. В результате инцидента пострадали шесть человек.
