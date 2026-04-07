Гладков может досрочно покинуть пост губернатора Белгородской области

07 апреля 2026, 01:00

«Ведомости»: Кремль рассматривает отставку губернатора Белгородской области

Вячеслав Гладков (Фото: Telegram @vvgladkov)

Российские власти ищут замену губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента (АП).