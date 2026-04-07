Гладков может досрочно покинуть пост губернатора Белгородской области
Российские власти ищут замену губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента (АП).
Хотя плановые выборы главы региона намечены на сентябрь 2026 года, Гладков может покинуть пост уже в ближайшее время. Всего, по информации издания, ротация затронет три региона.
Среди возможных причин предполагаемого ухода губернатора называют проблемы со здоровьем. При этом, поскольку выборы плановые, задержек с назначением преемника быть не должно.
Другой источник газеты отмечает, что уровень поддержки власти в Белгородской области нельзя назвать высоким. Он упал на фоне ухудшения качества жизни по сравнению с прежними временами. В таких условиях ротация выглядит логичным шагом, если есть подходящая возможность.
Как подчеркивает третий собеседник «Ведомостей», рейтинги Гладкова остаются высокими. Тем не менее на решение могут повлиять сложная обстановка в регионе и тот факт, что губернатор уже отработал один полный срок.
