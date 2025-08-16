Атака ВСУ на Курскую область: есть погибшие

16 августа 2025, 16:58

Хинштейн: при атаке БПЛА ВСУ в Курской области погибли отец и сын

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

В Курской области в результате удара беспилотника в Рыльском районе погибли отец и сын, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.