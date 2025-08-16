Атака ВСУ на Курскую область: есть погибшие
Хинштейн: при атаке БПЛА ВСУ в Курской области погибли отец и сын
В Курской области в результате удара беспилотника в Рыльском районе погибли отец и сын, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
По предварительной информации, погибли 52‑летний мужчина и его 13‑летний сын — их автомобиль загорелся, и они скончались на месте, написал он в Telegram‑канале.
Хинштейн выразил соболезнования семье погибших и призвал местных жителей не возвращаться в приграничные районы.
По его словам, несмотря на заявление о «полном освобождении» региона, обстрелы продолжаются; в области действует режим контртеррористической операции.
Читайте также: