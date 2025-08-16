Генштаб ВСУ поставил перед бойцами задачу любой ценой овладеть Новоконстантиновкой
Генштаб ВСУ поставил перед украинскими военнослужащими задачу любой ценой овладеть населённым пунктом Новоконстантиновка (Перше Травня) в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что командование отдало приказ 225-му отдельному штурмовому полку сосредоточить все усилия на захвате Новоконстантиновки на сумском направлении. В атаках было задействовано максимальное количество личного состава и техники, а также подразделения сил специальных операций.
Также отмечается, что именно на этом направлении украинское командование сосредоточило основные боевые действия, что свидетельствует о стратегической важности населённого пункта для ВСУ.
