16 августа 2025, 13:34

РИА Новости: Бойцы ВС РФ сжимают кольцо вокруг крупнейших городов Донбасса

Фото: istockphoto/IherPhoto

Россия продолжает удерживать инициативу на фронте, наращивая наступление по ряду ключевых направлений. Летняя кампания близка к завершению, и подразделения стремятся закрепить успехи до начала осенней распутицы, сообщает РИА «Новости».