Стало известно об успехах ВС РФ в Донбассе
Россия продолжает удерживать инициативу на фронте, наращивая наступление по ряду ключевых направлений. Летняя кампания близка к завершению, и подразделения стремятся закрепить успехи до начала осенней распутицы, сообщает РИА «Новости».
Наибольшая напряжённость сохраняется в северной части Донецкой Народной Республики: армия России постепенно стягивает кольцо вокруг Красноармейска (Покровска), Мирнограда и Константиновки. За последнюю неделю, по данным издания, освобождены Луначарское, Суворово и Никаноровка, что расширило зону контроля на подступах к Доброполью. В случае взятия города, как утверждается, будет нарушена логистика ВСУ на севере Донбасса; под угрозой окажутся и укреплённые рубежи, созданные с 2014 года в Константиновке, Дружковке, Краматорске и Славянске.
Одновременно российские силы добиваются успехов и в других районах. Группировка «Север» удерживает позиции в Сумской области, отражая, по сообщениям, безуспешные контратаки украинских войск; на её восточном фланге идут ожесточённые бои за Юнаковку — важный перевалочный пункт для сил под Сумами. В Днепропетровской области российская армия укрепила плацдарм после освобождения Январского, а на запорожском направлении подразделения «Днепр» продвигаются в сторону Степногорска.
Темпы продвижения, отмечает издание, говорят о том, что инициативу на поле боя сохраняет Россия, тогда как у украинской армии, по его данным, возникают серьёзные проблемы с резервами и удержанием линии фронта.
