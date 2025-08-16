ВСУ вновь нанесли удары по Белгороду

16 августа 2025, 14:54

Гладков: два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгород

Фото: iStock/rancho_runner

Украинская армия нанесла новые удары по Белгороду. В результате атаки беспилотников пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.





По его словам, обоих пострадавших госпитализировали. Один мужчина получил осколочное ранение головы из-за детонации дрона на проезжей части. Другого доставили в больницу с множественными травмами, полученными от взрыва БПЛА во дворе жилого дома. Состояние последнего оценивается как тяжелое.



Глава региона отметил, что на месте первого удара были также повреждены четыре машины. Еще два беспилотника нанесли ущерб частному и многоквартирному домам. Пятый дрон выбил стекла и повредил кузов «Газели».

«Помимо этого, в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены фасады четырех МКД и социального объекта. Два автомобиля получили повреждения. Кроме того, повреждено здание на территории спортивного объекта», — добавил Гладков.