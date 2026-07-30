Солдаты ВСУ сожгли тела сослуживцев и сбежали с позиций под Сумами
Украинские военнослужащие сожгли останки сослуживцев и в спешке оставили позиции в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Речь идет о подразделениях 2-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, отступивших в районе Малой Слободки.
«Перед бегством украинские националисты сожгли останки собственных побратимов», — сказал собеседник агентства.На этом и Харьковском направлениях выполняют боевые задачи подразделения группировки войск «Север».
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» избивают новобранцев и заклеивают им рты.