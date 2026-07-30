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Солдаты ВСУ сожгли тела сослуживцев и сбежали с позиций под Сумами

Фото: iStock/zabelin

Украинские военнослужащие сожгли останки сослуживцев и в спешке оставили позиции в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.



Речь идет о подразделениях 2-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, отступивших в районе Малой Слободки.

«Перед бегством украинские националисты сожгли останки собственных побратимов», — сказал собеседник агентства.
На этом и Харьковском направлениях выполняют боевые задачи подразделения группировки войск «Север».

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» избивают новобранцев и заклеивают им рты.
Лидия Пономарева

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