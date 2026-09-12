Атака ВСУ унесла жизнь человека в Запорожской области

12 сентября 2026, 19:27

Глава Запорожской области Балицкий: атака ВСУ унесла жизнь человека

Фото: istockphoto/IherPhoto

За минувшие сутки в результате атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты Запорожской области погиб один мирный житель, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем канале в Макс.