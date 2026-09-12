Атака ВСУ унесла жизнь человека в Запорожской области
За минувшие сутки в результате атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты Запорожской области погиб один мирный житель, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем канале в Макс.
По словам Балицкого, трагедия произошла на автомобильной дороге вблизи села Вишневое Приазовского муниципального округа. При ударе по гражданскому автомобилю погиб мужчина. Кроме того, в результате обстрела на автодороге около села Запорожье Веселовского муниципального округа пострадали двое мужчин 1991 и 1993 годов рождения.
В Пологовском муниципальном округе беспилотники противника повредили три частных домовладения. Пострадавших там нет.
В городе Энергодаре ранения получил мужчина 1979 года рождения. Также в результате атак пострадали жители села Скельки, села Орлянское и города Васильевка Васильевского муниципального округа: женщина 1957-го и мужчины 1988 годов рождения.
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