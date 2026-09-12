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Удары по тыловым объектам Украины, освобождение Новогришино и срыв переброски резервов ВСУ: последние новости СВО на 12 сентября

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают наносить комплексные удары по ключевым объектам украинской инфраструктуры, обеспечивающим военные нужды. Одновременно на нескольких направлениях российские подразделения продолжают наступательные действия, уничтожая технику и живую силу противника. Подробности — в материале «Радио 1».




Ночная работа ПВО

Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 230 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Российские военные за прошедшую ночь провели массированную атаку с применением высокоточных средств поражения воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных дронов. Целями стали предприятия металлургического комплекса Украины в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, выпускающие продукцию для нужд армии. Кроме того, поражены объекты портовой инфраструктуры и ключевой транспортный узел в Одесской области. Эти мощности использовались для приема, складирования и отправки военных грузов, а также обеспечивали значительную часть поставок зарубежного вооружения и боеприпасов на украинскую территорию.

Срыв переброски сил ВСУ на запорожском направлении

Воздушная разведка в Запорожской области зафиксировала передвижение подразделений противника между укрытиями в лесополосах. Малыми группами украинские военные предпринимали попытки скрытого выдвижения к переднему краю, используя естественные маскировочные рубежи. Согласно данным Минобороны РФ, после установления маршрутов следования и районов сосредоточения сил ВСУ координаты получили расчеты ударных дронов группировки войск «Восток».

Операторы выждали момент выхода живой силы на открытую местность и нанесли огневое поражение по обнаруженным целям. Точные попадания уничтожили личный состав противника. Работа операторов ударных БПЛА сорвала маневр подразделений ВСУ и исключила наращивание их сил на Запорожском участке фронта.

Уничтожение замаскированной САУ ВСУ под Дружковкой

Фото: Минобороны РФ
Воздушная разведка ВС РФ в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики, где фиксировалась работа вражеской ствольной артиллерии, выявила самоходную гаубицу «Гвоздика» ВСУ. Расчет беспилотника 238-й артиллерийской бригады «Южной» группировки войск обнаружил тщательно замаскированную огневую позицию, укрытую с учетом рельефа местности ветками деревьев.

Для поражения цели российские военные задействовали барражирующие боеприпасы «Ланцет» и «Куб-2». В ходе боевых вылетов операторы, грамотно маневрируя, обошли защитные сооружения противника и нанесли удар по самоходной технике. Внезапная атака лишила экипаж возможности увести машину из-под огня. САУ полностью уничтожена и восстановлению не подлежит.

Кроме того, в Дружковке разведка обнаружила замаскированное хранилище артиллерийских боеприпасов украинских боевиков, оборудованное во дворе частного домовладения. Огневое воздействие по объекту осуществил расчет 152-мм буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» 17-й артиллерийской бригады «Южной» группировки войск. После попадания на складе произошли две волны детонации, полностью разрушившие постройку.

Ликвидация опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» выявили оборудованные в лесополосах опорные пункты противника. Боевики использовали укрепленные позиции и укрытия для удержания участка местности. После уточнения координат данные о выявленных целях передали артиллеристам. Согласно информации Минобороны РФ, расчеты 122-мм гаубиц Д-30 выполнили наведение орудий и нанесли серию ударов по позициям противника. В результате огневого воздействия уничтожены укрепленные позиции, укрытия и находившаяся в них живая сила ВСУ. Работа артиллеристов ослабила оборону противника на этом участке и создала условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Восток».

Успехи группировки войск «Центр»

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новогришино Донецкой Народной Республики. Согласно данным Минобороны РФ, за минувшую неделю поражение нанесено формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии Украины. Потери противника на данном направлении составили свыше 2820 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы.
Елена Генералова

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