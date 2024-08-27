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Командование ВСУ выражает беспокойство из-за успеха ВС РФ на Покровском участке фронта. Кроме того, российской армии удается сдерживать оборону и отбрасывать группировки врага от своих позиций в Курской области. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».
Курское направление
В Курской области сохраняется присутствие украинской группировки, однако продвинуться противнику не удается. ВСУ вновь пытались ворваться в Коренево, но ударами авиации и артиллерии были отброшены. Российские военные взяли под контроль в Курской области еще два населенных пункта — Нижнюю Паровую и Нечаев.
В Суджанском районе противник попытался атаковать линии в Скрылевке и Каучуке, но эти операции не достигли значимых результатов. В Мартыновке ВС РФ захватили группу противника в плен, что говорит о том, что удалось успешно отразить атаку украинских сил. В районе Уланока тоже были взяты в плен несколько украинских военнослужащих. В Камышном артиллерийским ударом была уничтожена штурмовая группа ВСУ.
Донецкое направление
В Новогродовке российские войска продолжают продвигаться в пределах населенного пункта. Фиксируются новые успехи российских сил в Дзержинске. К югу от Константиновки военные действия продолжаются вдоль балок Икряная и Солененькая.
Фото: Минобороны РФ
Часовоярское направление
Ситуация в Часов Яре остается стабильной, ВС РФ продолжают наступление на микрорайон Октябрьский, где противник активно сопротивляется, применяя дроны. Тем не менее, несмотря на напряженные бои, российские десантники сумели продвинуться еще на двух улицах в Октябрьском.
Харьковское направление
В направлении Липцов российская штурмовая бронегруппа на БТРах достигла северных границ дачного массива Лира-1. В районе Волчанска ВКС России наносят удары по позициям противника в селении Тихое. В зонах Глубокого и Старицы идут интенсивные бои. Линия фронта остается неизменной на протяжении последних двух недель.
Покровское направление
ВСУ выражают обеспокоенность по поводу продвижения российских войск на Покровском направлении, что затрудняет их оборонительные позиции на востоке Украины. Об этом сообщает издание Forbes.
«Даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии, обладающая несколькими сохранившимися танками М-1 «Абрамс», не смогла остановить наступление России», — говорится в статье.
В материале акцентируется внимание на том, что российское наступление к востоку от Покровска, на северо-запад от Донецка, должно быть тревожным сигналом для Киева. В случае падения Покровска украинские командиры могут сожалеть о том, что вместо его укрепления направляли свои войска в Курскую область.
ВСУ испытывают дефицит личного состава и техники
Американская газета The New York Times сообщила о том, что украинские военнослужащие выделили свои главные уязвимости. Согласно заявлением солдат украинской армии, действующих на востоке Украины, наиболее значительными недостатками являются нехватка личного состава и вооружения.
Кроме того, в статье указано, что способность российских войск осуществлять постоянные авиационные удары существенно влияет на ход военных действий.
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Анастасия Хохлова