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Российские десантники из группировки «Днепр» успешно предотвратили попытку высадки украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнской косе. Среди уничтоженных были и польские наемники.
По словам командира расчета ПТРК с позывным «Настроение», в составе группы были обнаружены иностранцы, включая польских военнослужащих. У них находились шевроны, документы, специальные знаки и нацистская символика, включая свастику и эмблемы СС. Также были изъяты американские винтовки, пулеметы и наступательные гранаты импортного производства. Об этом сообщает РИА Новости.
Конфликт в районе Кинбурнской косы начался с интенсивного артобстрела противника, который продолжался с 8 на 9 августа. Российские десантники подготовились к отражению атаки и успешно отразили попытку высадки украинского десанта.
Ранее сообщалось, что инструктор по снайперской подготовке Вооруженных сил Украины Павел Кашчук обрушился с критикой на работу мобильных боевых групп, обвинив их в низкой профессиональной подготовке и коррупции.
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Конфликт в районе Кинбурнской косы начался с интенсивного артобстрела противника, который продолжался с 8 на 9 августа. Российские десантники подготовились к отражению атаки и успешно отразили попытку высадки украинского десанта.
Ранее сообщалось, что инструктор по снайперской подготовке Вооруженных сил Украины Павел Кашчук обрушился с критикой на работу мобильных боевых групп, обвинив их в низкой профессиональной подготовке и коррупции.
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Елена Перлова