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По всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу, которая звучит с 5:14 мск. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Активная фаза атаки на объекты противника со стороны Вооружённых сил РФ началась 26 августа в 6 утра. В операции были задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот.
Некоторые исполнители и организаторы теракта на Керченском мосту, который произошел в октябре 2022 года, скрылись от СК РФ за пределами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что военные ВС РФ нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Активная фаза атаки на объекты противника со стороны Вооружённых сил РФ началась 26 августа в 6 утра. В операции были задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот.
Некоторые исполнители и организаторы теракта на Керченском мосту, который произошел в октябре 2022 года, скрылись от СК РФ за пределами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова