Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге

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В Кривом Роге поразили место размещения иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
«Прилет по «мирным» иностранным инструкторам. Ночью был нанесен успешный удар в Кривом Роге. Военные медики вывезли около 15 раненых. По словам нашей агентуры — англоязычных», — рассказал он.
Сообщается, что сразу после прилета СБУ оцепили квартал. Помимо этого, к месту долго не допускали гражданские «скорые». Он сказал, что жители рассказали о необычной реакции официальных лиц. По их словам, удар сухо комментировался властями и не освещался прессой.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что по всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу, которая звучит с 5:14 мск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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