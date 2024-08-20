Атаки штурмовиков ВСУ в Курской области сорвали российские военные

Фото: сайт Минобороны РФ
Российские военные сорвали ряд попыток штурмовиков ВСУ атаковать населенные пункты Курской области. Боевиков остановили на подступе к селам , Коренево, Борки, Кремяное и Русская Канапелька.
«Продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», – сообщает Минобороны
В результате неудачных атак на территории России ВСУ потеряли 60 человек, два танка, восемь боевых бронемашин и шесть автомобилей.
Кроме этого под удар российской авиации попали 22-й, 115-й механизированный, 80-й и 82-й десантно-штурмовые бригады ВСУ в районах Борки, Апанасовка, Косица, Викторовка, Любимовка, Толстый Луг, Плехово и западнее Богдановки.
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