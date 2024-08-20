ВСУ намеренно застрелили двух мирных жителей в Курской области – подробности

istock/Gennadiy Kravchenko
Боевики ВСУ в Курской области расстреляли двух мирных жителей, которые пытались эвакуироваться через реку из села Гуево в Суджанском районе. Об убийстве людей боевиками рассказал житель соседнего села Плехово.
По словам очевидца, молодые люди переплывали реку Псёл, чтобы уйти из села Гуево. Когда они выбрались на берег, украинский солдат вышел из пикапа и начал стрелять по гражданским. Оба убиты, сообщает ТАСС.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что получил множество фотографий, на которых видно, как мирных жителей Курской области расстреляли ВСУ. Боевики даже прятались в детском доме, чтобы использовать детей, как щит.
Расстрел мирных жителей является грубым нарушениями норм международного права и прав человека.
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Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что получил множество фотографий, на которых видно, как мирных жителей Курской области расстреляли ВСУ. Боевики даже прятались в детском доме, чтобы использовать детей, как щит.
Расстрел мирных жителей является грубым нарушениями норм международного права и прав человека.
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Лия Мурадьян