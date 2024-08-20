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ВСУ намеренно застрелили двух мирных жителей в Курской области – подробности

ВСУ расстреляли двух мирных жителей во время эвакуации из Курской области
20 августа 2024, 15:20
istock/Gennadiy Kravchenko

istock/Gennadiy Kravchenko

Боевики ВСУ в Курской области расстреляли двух мирных жителей, которые пытались эвакуироваться через реку из села Гуево в Суджанском районе. Об убийстве людей боевиками рассказал житель соседнего села Плехово.
По словам очевидца, молодые люди переплывали реку Псёл, чтобы уйти из села Гуево. Когда они выбрались на берег, украинский солдат вышел из пикапа и начал стрелять по гражданским. Оба убиты, сообщает ТАСС.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что получил множество фотографий, на которых видно, как мирных жителей Курской области расстреляли ВСУ. Боевики даже прятались в детском доме, чтобы использовать детей, как щит.



Расстрел мирных жителей является грубым нарушениями норм международного права и прав человека.

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«Зверствуют»: Жительница Курской области о встрече с польскими наёмниками
20 августа 2024, 15:50

Фото: iStock/Rafal Olkis

Жительница села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области рассказала, что видела польского наёмника в населённом пункте.
По признанию девушки, она испугалась, поскольку, по слухам, польские и французские наёмники зверствуют в тех местностях, куда приходят.

«Я застыла, человек тихо о чём-то говорил со вторым военным. Это точно были не ВСУ, я уже потом поняла по речи, что это были поляки. Поляков и французов мы боялись чуть ли не больше, потому что в селе рассказывали, как они зверствуют», — поделилась в беседе с RT местная жительница.

Руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили также заявлял, что в атаке на Курскую область участвует большое число иностранных наёмников, включая французов, поляков, румын, грузин и т. д.

«Кого там только нет. И они получают довольствие из бюджета Украины в рамках оплаты труда иностранных специалистов. Другой вопрос, что этот бюджет пополняется за счёт иностранных переводов, которые предоставляет Запад. То есть страны, которые послали своих наёмников, через Украину узаконили оплату их деятельности», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Джиникашвили.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали ряд попыток штурмовиков ВСУ атаковать населённые пункты Курской области.

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Атаки штурмовиков ВСУ в Курской области сорвали российские военные
ВС России сорвали попытки атак штурмовиков ВСУ на Курском направлении
20 августа 2024, 15:43

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские военные сорвали ряд попыток штурмовиков ВСУ атаковать населенные пункты Курской области. Боевиков остановили на подступе к селам , Коренево, Борки, Кремяное и Русская Канапелька.
«Продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», – сообщает Минобороны

В результате неудачных атак на территории России ВСУ потеряли 60 человек, два танка, восемь боевых бронемашин и шесть автомобилей.

Кроме этого под удар российской авиации попали 22-й, 115-й механизированный, 80-й и 82-й десантно-штурмовые бригады ВСУ в районах Борки, Апанасовка, Косица, Викторовка, Любимовка, Толстый Луг, Плехово и западнее Богдановки.

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#курская область
#военные
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Бойцы Росгвардии в Курской области спасли женщину и ее дочь-инвалида
Женщина поблагодарила Росгвардию, вывезшую ее с дочерью из-под обстрелов
20 августа 2024, 15:06

Фото: istockphoto/???? ??????

Бойцы Росгвардии спасли женщину и ее дочь-инвалида. Они вывезли их из села Кремяное Кореневского района Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Светланы Князевой, с дочкой они просидели в укрытии 10 дней. Выходили из него они только, чтобы попить и покушать. Женщина рассказала, что было очень страшно. На случай смерти она написала записки, чтобы кто-нибудь смог их обнаружить и узнать имена.

«У меня ребенок-инвалид, она психует, а у меня давление подскакивает. Я даже, был такой момент, с жизнью прощалась. Уже записки предсмертные писала. Думаю, может кто-нибудь нас найдет и похоронит», — рассказала она.

В один из дней в дом к женщине зашли бойцы Росгвардии, которые были очень удивлены, увидев её с дочкой. Светлана попросила у бойцов помощи, потому что ни мужа, ни своего автомобиля у них не было. Военные ответили, что в этот день выезжать опасно из-за дронов и предложили дождаться следующего дня.

На следующий день к ним пришел российский военный, который сказал, что нужно собираться и уходить. Он сообщил женщине место, где их с дочкой заберет машина. По словам Светланы, они побежали на парк и спрятались под липами. Женщина вспоминает, как на ее глазах БПЛА били по домам, все полыхало.

«Стала машина выезжать, дрон влупил в эту машину. Взлетела сначала машина. И дома стали взрываться один за другим на наших глазах. И вот под этими обстрелами нас вывозила «Росгвардия», — со слезами на глазах рассказала женщина.

Женщина обратилась в агентство, чтобы поблагодарить своих спасителей.

«Хотим выразить с дочкой огромную благодарность росгвардейскому полку. Позывной «Баллон»... Большое им спасибо и большая благодарность. Мира вам, ребята. И главное — держитесь. Мы молимся за вас», — сказала она.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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Командир «Ахмата» Алаудинов рассказал, что выдает пленных бойцов ВСУ
Алаудинов: Пленные солдаты ВСУ выдают себя информацией в телефонах
20 августа 2024, 15:02

Фото: iStock/Sinenkiy

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов рассказал, что выдает пленных бойцов ВСУ. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».
По словам Алаудинова, пленные «сами себя сдают» из-за информации в телефонах. Командир «Ахмата» отметил, что в их устройствах бывает очень много полезных данных для ВС России.

Алаудинов отметил, что когда украинские боевики попадают в плен, то пытаются притвориться представителями мирных профессий — поварами, водителями и другими, однако информация в девайсах этому противоречит. В плен попадают не только украинцы, но и иностранные наемники «в огромном количестве», заключил генерал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Видео захвата опорного пункта ВСУ показало Минобороны
Минобороны показало кадры захвата опорного пункта ВСУ на Авдеевском направлении
20 августа 2024, 14:35

Фото: Минобороны РФ

Минобороны показало видео захвата опорного пункта ВСУ на Авдеевском направлении. Штурмовики мотострелкового соединения «Урал» успешно захватили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Под руководством опытного командира батальона они выбили противника с огневых позиций, сообщает Министерство обороны.
Поддержку штурмовой группе оказывают разведывательные беспилотники. Операторы этих дронов постоянно передают видео на командный пункт и следят за ситуацией в районе выполнения боевой задачи.

Ранее Минобороны сообщило о сбитых снарядах HIMARS производства США. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили десять таких реактивных снарядов. Кроме этого бойцы «Центра» разгромили крупную группировку ВСУ под Торецком в ДНР.



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В МО РФ назвали реальные потери ВСУ в Курской области
МО РФ: ВСУ за время боев на курском направлении потеряли более 4130 военных
20 августа 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Tntk

Вооруженные силы Украины за время боев на курском направлении потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков. Об этом проинформировало Минобороны России.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» на своём участке на курском направлении успешно противостоят Вооружённым силам Украины.

До этого МО РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны России уничтожили: управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства, десять реактивных снарядов HIMARS американского производства и 31 беспилотный летательный аппарат, из которых пять находились вне зоны специальной военной операции.

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Подполье: Украина готовится к решающей битве с Россией в Одессе
Украина готовится к решающей битве с Россией в Одессе, заявил Лебедев
20 августа 2024, 14:14

Фото: Минобороны РФ

Украинское командование активно перебрасывает военную технику и личный состав в Одесскую область, сообщает подполье. Западные страны, стремясь сохранить позиции, готовятся к критически важному сражению. Об этом написал в своем Telegram-канале координатор пророссийского движения в Николаеве Сергей Лебедев.
«Многие уверены, что решающая битва развернется под Курском или в Донбассе. Я считаю, что основные события произойдут в Одессе. Запад будет делать все возможное, чтобы отложить этот момент», – написал Лебедев.

Координатор николаевского подполья сообщает, что наибольшая активность украинских сил наблюдается именно в Одессе и в порту Измаила. Особенно заметна работа на железной дороге. Киев активно снабжает эти регионы вооружением и тяжелой техникой. По его словам, это может указывать на формирование боевых подразделений.

Подпольщик также предполагает, что наемники, особенно румыны, станут основной ударной силой. Сейчас они сосредоточены на базе в Констанце.

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Минобороны РФ сообщило о сбитых снарядах HIMARS производства США
МО РФ: ПВО уничтожила 10 снарядов HIMARS, 31 беспилотник и авиабомбу Hammer
20 августа 2024, 14:05

Фото: istockphoto/vladj55

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили десять реактивных снарядов HIMARS. Об этом проинформировало Минобороны России.
Сообщается, что средства противовоздушной обороны уничтожили: управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства, десять реактивных снарядов HIMARS американского производства и 31 беспилотный летательный аппарат, из которых пять находились вне зоны специальной военной операции.

Помимо этого, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС Российской Федерации нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» разгромили крупную группировку противника. В результате операции освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкого в ДНР и стратегически важный логистический узел Новгородское.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
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Союзники отказали Зеленскому в критически важной просьбе
Bloomberg: Зеленский безуспешно просил Запад вернуть украинцев на родину
20 августа 2024, 13:40

Запад не намерен возвращать украинцев обратно на родину, несмотря на призывы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно информации источника, данная позиция связана с нехваткой рабочих рук в европейских государствах. Руководитель главной лоббистской группы чешской розничной торговли и гостиничного бизнеса Томаш Пруза сообщил, что многие чешские организации зависят от украинских беженцев.

Он отметил, что без них строительная область Чехии просто бы остановилась. По данным издания, от притока беженцев выигрывает и Польша. Помимо украинцев, которые жили в республике ранее, страна приняла еще порядка 950 тысяч человек.

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