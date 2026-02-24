Атаки ВСУ унесли жизни мирных жителей

24 февраля 2026, 14:53

В ЛНР один человек погиб и еще двое получили ранения из-за атак ВСУ

Фото: iStock/Irina Piskova

В Луганской народной республике произошли новые атаки со стороны украинских сил. Глава региона Леонид Пасечник сообщил о гибели одного человека. Об этом он написал на платформе Мах.