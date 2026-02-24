Атаки ВСУ унесли жизни мирных жителей
В Луганской народной республике произошли новые атаки со стороны украинских сил. Глава региона Леонид Пасечник сообщил о гибели одного человека. Об этом он написал на платформе Мах.
С вечера вчерашнего дня северные районы республики подверглись обстрелам. В Кременной беспилотник противника ударил по центру города, в результате чего 75-летний мужчина погиб. Один прохожий получил ранения и сейчас находится под медицинским наблюдением.
В Сватово украинский дрон атаковал легковой автомобиль. В результате пострадала 36-летняя женщина, которую срочно госпитализировали.
Пасечник также отметил, что удары продолжаются по объектам энергокомплекса республики. Ремонтные работы затруднены из-за угрозы новых обстрелов. Энергетики приступят к восстановлению, как только это станет безопасно.
Читайте также: