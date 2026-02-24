«Им все равно, как»: Аналитик о готовности наемников ВСУ сдавать своих
Аналитик Дандыкин: наемники хотят сдать ВСУ и сбежать с деньгами
Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, готовы за вознаграждение передавать российской стороне сведения о позициях ВСУ и покидать район боевых действий.
Об этом сообщил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он утверждает, что первоначальный идеологический состав таких группировок в значительной мере выбыл — его уничтожили или он уехал, — а оставшиеся, по его словам, руководствуются прежде всего финансовой выгодой.
«Им все равно, как зарабатывать, лишь бы получить деньги и сбежать. Их интересует только заработок», — добавил собеседник.Дандыкин подчеркнул, что расчеты в криптовалюте для них предпочтительнее наличных долларов или евро, которые могут оказаться поддельными.