«Им все равно, как»: Аналитик о готовности наемников ВСУ сдавать своих

Аналитик Дандыкин: наемники хотят сдать ВСУ и сбежать с деньгами

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, готовы за вознаграждение передавать российской стороне сведения о позициях ВСУ и покидать район боевых действий.





Об этом сообщил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он утверждает, что первоначальный идеологический состав таких группировок в значительной мере выбыл — его уничтожили или он уехал, — а оставшиеся, по его словам, руководствуются прежде всего финансовой выгодой.



