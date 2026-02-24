Стало известно, как Россия ответит на передачу Киеву ядерного оружия
Медведев: РФ может нанести удар по поставщикам ядерного оружия Киеву
Россия может ударить по поставщикам ядерного оружия киевскому режиму. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя информацию о том, что Франция и Великобритания хотят вооружить Украину ЯО.
Ранее СВР сообщила, что Париж и Лондон хотят передать Киеву ядерное оружие, под предлогом собственной его разработки киевским режимом. По версии СВР, наличие у Украины атомной или «грязной» бомбы могло бы, по их оценке, усилить её позиции на переговорах. Германия отказалась участвовать в этой опасной авантюре, пишут argumenti.ru.
«Не может быть и тени сомнения в том, что России в при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией», — заявил Медведев в ответ на вопрос RT.
Он подчеркнул, что такой ответ станет симметричным на вражеские действия Франции и Великобритании. И Россия имеет на это право, заключил Медведев.