24 февраля 2026, 14:07

Медведев: РФ может нанести удар по поставщикам ядерного оружия Киеву

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Россия может ударить по поставщикам ядерного оружия киевскому режиму. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя информацию о том, что Франция и Великобритания хотят вооружить Украину ЯО.





Ранее СВР сообщила, что Париж и Лондон хотят передать Киеву ядерное оружие, под предлогом собственной его разработки киевским режимом. По версии СВР, наличие у Украины атомной или «грязной» бомбы могло бы, по их оценке, усилить её позиции на переговорах. Германия отказалась участвовать в этой опасной авантюре, пишут argumenti.ru.





«Не может быть и тени сомнения в том, что России в при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией», — заявил Медведев в ответ на вопрос RT.