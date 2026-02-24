«Отчаянная стратегия»: политолог оценил вероятность урегулирования на Украине к 4 июля

24 февраля 2026, 14:37

Политолог Дудаков: завершение конфликта на Украине к 4 июля маловероятно

Фото: istockphoto/Nastco

Шансы на завершение конфликта на Украине к 4 июля крайне невысоки. Президент США Дональд Трамп уже неоднократно обозначал сроки, в которые, по задумке, нужно было достигнуть прогресса в урегулировании, однако ни один из этих «дедлайнов» не дал заметного результата.





Об этом заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Собеседник напомнил, что сначала звучали ориентиры в 24 и 72 часа, затем — две недели, позже — несколько месяцев. В разные моменты в качестве рубежей назывались День благодарения, Рождество и конец года.





«Получится это или нет — очень большой вопрос. Никто не знает, в каком состоянии будет Украина к концу этого года, учитывая и энергокризис, и блэкауты, и отключение электричества, и коллапс на фронте. Это действительно отчаянная стратегия», — прокомментировал Дудаков.