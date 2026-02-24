«Отчаянная стратегия»: политолог оценил вероятность урегулирования на Украине к 4 июля
Политолог Дудаков: завершение конфликта на Украине к 4 июля маловероятно
Шансы на завершение конфликта на Украине к 4 июля крайне невысоки. Президент США Дональд Трамп уже неоднократно обозначал сроки, в которые, по задумке, нужно было достигнуть прогресса в урегулировании, однако ни один из этих «дедлайнов» не дал заметного результата.
Об этом заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Собеседник напомнил, что сначала звучали ориентиры в 24 и 72 часа, затем — две недели, позже — несколько месяцев. В разные моменты в качестве рубежей назывались День благодарения, Рождество и конец года.
«Получится это или нет — очень большой вопрос. Никто не знает, в каком состоянии будет Украина к концу этого года, учитывая и энергокризис, и блэкауты, и отключение электричества, и коллапс на фронте. Это действительно отчаянная стратегия», — прокомментировал Дудаков.
Он считает, что украинские лоббисты сознательно затягивают переговорный процесс, рассчитывая, что после ноябрьских выборов в Конгресс политическая ситуация в Вашингтоне может измениться. Эксперт отметил, что, по его мнению, Киев настаивает на гарантиях безопасности, при этом не демонстрируя готовности к ключевым уступкам — в частности, к выводу войск из Донбасса и юридическому признанию территориальных потерь.